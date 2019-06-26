Manchester United Aaron Wan-Bissaka transferini bitirdi! 50 milyon Pound…

Yeni sezonda Solskjaer yönetiminde şampiyonluk mücadelesine ortak olmak isteyen Manchester United, Aaron Wan-Bissaka’nın transferi için Crystal Palace’la 50 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, Crystal Palace’ın 21 yaşındaki sağ beki Wan-Bissaka’ya haftalık 90 bin Pound maaşla uzun vadeli bir sözleşme teklif etti.

Çocukluğundan beri Manchester United taraftarı olan ve Güney Londra’da doğup büyüyen Van Bissaka’nın teklifi hemen kabul ettiği öğrenildi.

İngiltere U21 Milli Takımı’nın 2019 Avrupa U21 Şampiyonası’ndan elenmesinin ardından 21 yaşındaki oyuncu önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçirilecek ve ardından resmi sözleşmeye imzasını atacak.

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Crystal Palace’da ‘Yılın Oyuncusu’ seçilmişti. Wan-Bissaka, Daniel James’in ardından Manchester United’ın bu yazki ikinci transferi olacak.