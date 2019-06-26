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Hollanda 2-1 Japonya | FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalistleri belli oldu
Dünyadan Futbol

Hollanda 2-1 Japonya | FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalistleri belli oldu

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, Japonya'yı son anlarda bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. Turnuvada çeyrek finale kalan 8 takımın 7'si Avrupa kıtasından oldu. İşte eşleşmeler...

26 Haziran 2019 00:10

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Japonya’yı 2-1 yenen Hollanda, çeyrek finale çıktı.

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, Hollanda ve Japonya karşılaştı.

Rennes’te bulunan Roazhon Park Stadı’nda oynanan mücadelede Hollanda, 17. dakikada Lieke Martens’in attığı golle öne geçti. Japonya Yui Hasegawa’nın 43. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Lieke Martens 90+1’de penaltıdan attığı golle sonucu belirledi ve Hollanda maçı 2-1 kazandı.

Hollanda çeyrek finalde İtalya ile eşleşirken, çeyrek finale kalan 8 takımın 7’si Avrupa kıtasından oldu.

Kupada çeyrek final eşleşmeleri söyle:

Norveç-İngiltere

Fransa-ABD

Almanya-İsveç

İtalya-Hollanda

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Son güncelleme 00:12 | 26 Haziran 2019
FIFA Kadınlar Dünya Kupası hollanda Japonya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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