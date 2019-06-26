Hastalıklar ve sakatlıkların ardından Ömer Aşık’ın Chicago Bulls macerası sona erdi…

Uzun süredir hastalıklar ve sakatlıklarla boğuşan 32 yaşındaki milli basketbolcu Ömer Aşık’ın Chicago Bulls macerasının sona erdiği açıklandı. NBA kaynaklanında yer alan haberlere göre Aşık serbest bırakılırken Chicago Bulls da maşşa bütçesinde yıllık 3 milyon Dolar’lık bir yer açmış oldu.

Son dakika! Golden State Warriors`ın süperstarı Kevin Durant opsiyonunu kullanmadı! Teklifleri dinleyecek! Golden State Warriors`ın yıldızı Kevin Durant, kontratındaki 31.5 milyon Dolar`lık opsiyonu kullanmadı. Serbest oyuncu statüsüne geçen Durant, farklı bir kulüple dört yıllık 164 milyon Dolar (yıllık 41 milyon Dolar) değerinde bir kontrat imzalayabilir. Teklif önceliğine sahip olan Golden State Warriors ise Durant`e 5 yıllık 221 milyon Dolar (yıllık 44.2 milyon Dolar) teklif edebilir. İlgili Haberi Oku

Crohn teşhisi konmuştu…

New Orleans Pelicans forması giydiği dönemde bakteri kaynaklı bir hastalık geçiren 2016-2017 sezonunun neredeyse tamamını kaçıran Ömer Aşık’ın Crohn hastalığına yakalandığı tespit edilmişti.

Hastalığı döneminde yaklaşık 14 kilo veren Ömer Aşık, 1 Şubat 2018’de NBA kariyerine başladığı Chicago Bulls’a takas olmuş ancak forma giyememişti. Aşık burada da Eylül 2018’de iltihaplı bir eklem rahatsızlığı geçirmiş ve uzun süre parkelerden uzak kalmıştı. NBA takımlarından Chicago Bulls`ta forma giyen Ömer Aşık hastalıktan kurtulamıyor NBA ekibi Chicago Bulls`ta görev yapan milli basketbolcu Ömer Aşık, meydana gelen eklem iltihabı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku

New Orleans Pelicans`tan üzücü Ömer Aşık açıklaması New Orleans GM'i Dell Demps, milli oyuncumuz Ömer Aşık'ın sağlık durumunu açıkladı. İlgili Haberi Oku