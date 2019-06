Gianluigi Buffon için Juventus’a geri dönüş sinyali!

Geçen sezon başında 17 yıl boyunca formasını giydiği Juventus’tan ayrılarak Paris Saint Germain’in yolunu tutan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon yeniden ülkesine dönme planları yapıyor.

Sky Sports Italia’nın haberine göre; 41 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin Juventus’un 1 yıllık sözleşme teklifine sıcak baktığı ve ikinci kaleci olma fikrini de kabul ettiği öğrenildi.

Juventus’ta 1 sezon geçirdikten sonra emekliye ayrılarak teknik direktör Maurizio Sarri’nin ekibinde görevlendirilmesi teklifini kabul eden Buffon’un menajeri Silvano Martino, “Bu şimdilik fikir aşamasında” diyerek görüşmelerin doğru olduğunu teyit etti.

Buffon ile ilgilenen kulüpler arasında Porto, Atalanta, Brescia, Parma ve Leeds United gibi ekipler yer alırken tecrübeli ismin yaptığı son paylaşım da Juventus’a geri döneceği yorumlarına neden oldu.

Twitter hesabından araba kullanırken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Buffon, “Yolculuk yapmanın bir kuralı vardır; bıraktığın gibi geri dönem. Farklı şekilde gel” ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca sayısız şampiyonluk yaşayan Buffon, 1 Dünya Kupası (2006), 1 UEFA Kupası (1998-99), 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşarken 2017’de İtalya’da yılın futbolcusu ödülünü aldı.

Juventus’ta geçen sezon kaleyi Wojciech Szczesny ve Mattia Perin ikilisi korumuştu.

L'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso. Travel only has one rule don’t come back the same as you left. Come back different. pic.twitter.com/TnEsPgNty1

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 20 Haziran 2019