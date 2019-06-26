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Transfer Haberleri

Gianluigi Buffon için Juventus’a geri dönüş sinyali!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un efsane ismi kaleci Gianluigi Buffon'un yeniden siyah beyazlı ekibe dönebileceği iddia edildi. 41 yaşındaki kalecinin bir sezon daha Juventus'ta oynadıktan sonra teknik direktör Maurizio Sarri'nin ekibine girmeyi kabul ettiği ifade edildi.

SKOR DIŞ HABER 26 Haziran 2019 18:10

Geçen sezon başında 17 yıl boyunca formasını giydiği Juventus’tan ayrılarak Paris Saint Germain’in yolunu tutan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon yeniden ülkesine dönme planları yapıyor.

Sky Sports Italia’nın haberine göre; 41 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin Juventus’un 1 yıllık sözleşme teklifine sıcak baktığı ve ikinci kaleci olma fikrini de kabul ettiği öğrenildi.

Juventus’ta 1 sezon geçirdikten sonra emekliye ayrılarak teknik direktör Maurizio Sarri’nin ekibinde görevlendirilmesi teklifini kabul eden Buffon’un menajeri Silvano Martino, “Bu şimdilik fikir aşamasında” diyerek görüşmelerin doğru olduğunu teyit etti.

Buffon ile ilgilenen kulüpler arasında Porto, Atalanta, Brescia, Parma ve Leeds United gibi ekipler yer alırken tecrübeli ismin yaptığı son paylaşım da Juventus’a geri döneceği yorumlarına neden oldu.

Twitter hesabından araba kullanırken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Buffon, “Yolculuk yapmanın bir kuralı vardır; bıraktığın gibi geri dönem. Farklı şekilde gel” ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca sayısız şampiyonluk yaşayan Buffon, 1 Dünya Kupası (2006), 1 UEFA Kupası (1998-99), 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşarken 2017’de İtalya’da yılın futbolcusu ödülünü aldı.

Juventus’ta geçen sezon kaleyi Wojciech Szczesny ve Mattia Perin ikilisi korumuştu.

Son güncelleme 18:13 | 26 Haziran 2019
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