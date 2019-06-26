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Transfer Haberleri

Galatasaray’ın gözdesi Javier Hernandez’den transfer açıklaması!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki West Ham United'ın forveti Javier Hernandez (Chicharito), geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SKOR DIŞ HABER 26 Haziran 2019 19:15

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United’da forma giyen Javier Hernandez (Chicharito), hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Galatasaray’ın gündeminde yer alan 31 yaşındaki Meksikalı forvet, West Ham United ile ayrılık kararı aldıklarını ancak kulüp bulamaması halinde takımda kalacağını duyurdu.

Transfer gündemiyle ilgili konuşan Hernandez, “Menajerim şu anda kulüp arıyor. Eğer herhangi bir fırsat olmazsa West Ham’da kalabilirim. Bir senelik daha sözleşmem var ama ben ve kulüp ayrılık kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Premier Lig’de 25 maça çıkan Hernandez, 7 gol atıp 3 asist yaptı.

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Son güncelleme 19:23 | 26 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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