SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AYM gazetecilerin hak ihlali başvurularını sonuçlandırdı!
Flaş transfer iddiası! 80 milyon Euro’luk yıldızın yerine Yusuf Yazıcı!
Transfer Haberleri

Flaş transfer iddiası! 80 milyon Euro’luk yıldızın yerine Yusuf Yazıcı!

Sergej Milikovic-Savic'i 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e satmaya hazırlanan Lazio, yıldız futbolcunun yerini Yusuf Yazıcı ile doldurmak istiyor. Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio, Trabzonspor'a Yusuf için 20 milyon Euro teklif edecek.

26 Haziran 2019 18:04

İtalya’nın Serie A ekiplerinden Lazio’nun, Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği iddia edildi. Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Başkent ekibinin Sergej Milikovic-Savic’i satması halinde yıldız oyuncunun yerine Yusuf Yazıcı’yı transfer etmeyi düşünüyor. Avrupa basınının merakla beklediği transferde Paris Saint-Germain’in Lazio’ya yıldız futbolcu için 80 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

25 Haziran 2019 Barcelona`nın yeni transferi Frenkie de Jong Trabzonspor`u unutmadı Barcelona`nın yeni transferi Frenkie de Jong kulüp kanalına verdiği röportajda, bordo mavili renkleri taşıyan 3 kulüp saymasını istendiğinde Trabzonspor`u da unutmadı İlgili Haberi Oku

Beklenen bu bonservis bedeliyle kadrosunu yeniden kurmak isteyen Lazio’da Sportif Direktör Igli Tare, Savic’in yerini Yusuf ile doldurmak isterken Gökmavililer’in Trabzonspor’un kapısını 20 milyon Euro’luk teklifle çalması bekleniyor. Öte yandan İtalyan basınında Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün’ün de Lazio’nun radarında olduğu haberi yer almakta. İddialara göre Lazio, Galatasaray’a Yunus Akgün için 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif edecek.

Son güncelleme 18:04 | 26 Haziran 2019
İtalya Serie A lazio Paris Saint Germain Sergej Milinkovic-Savic Yusuf Yazıcı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR