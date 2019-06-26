Flaş transfer iddiası! 80 milyon Euro’luk yıldızın yerine Yusuf Yazıcı!

İtalya’nın Serie A ekiplerinden Lazio’nun, Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği iddia edildi. Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Başkent ekibinin Sergej Milikovic-Savic’i satması halinde yıldız oyuncunun yerine Yusuf Yazıcı’yı transfer etmeyi düşünüyor. Avrupa basınının merakla beklediği transferde Paris Saint-Germain’in Lazio’ya yıldız futbolcu için 80 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Barcelona`nın yeni transferi Frenkie de Jong Trabzonspor`u unutmadı Barcelona`nın yeni transferi Frenkie de Jong kulüp kanalına verdiği röportajda, bordo mavili renkleri taşıyan 3 kulüp saymasını istendiğinde Trabzonspor`u da unutmadı İlgili Haberi Oku

Beklenen bu bonservis bedeliyle kadrosunu yeniden kurmak isteyen Lazio’da Sportif Direktör Igli Tare, Savic’in yerini Yusuf ile doldurmak isterken Gökmavililer’in Trabzonspor’un kapısını 20 milyon Euro’luk teklifle çalması bekleniyor. Öte yandan İtalyan basınında Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün’ün de Lazio’nun radarında olduğu haberi yer almakta. İddialara göre Lazio, Galatasaray’a Yunus Akgün için 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif edecek.