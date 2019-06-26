Fenerbahçe’yi bekleyen tehlike! Bankalar…

Fenerbahçe Kulübü’nün hisselerinin yarıdan fazlası bankalar tarafından rehinli bulunuyor. Bu borçlar kısa sürede yapılandırılmazsa, kulübün hisselerinin yarıdan fazlası bankaların eline geçecek. Eski yönetimin kulübün büyük bir bölümünü bankalara teslim etmesi Başkan Ali Koç'un da resmen elini kolunu bağlıyor.

Ali Koç’un kişisel servetinden verdiği büyük paralar, sermaye artışı ve ‘Fener Ol’ projesine rağmen bankalara olan borçların ödemelere yetmemesi kulübün nasıl bir tehlikede olduğunu gözler önüne serdi.

BURHAN KARAÇAM ANLATMADI

Mali Genel Kurul’da kulüp tarihinin en büyük tehlikelerinden birinin başkan yardımcısı Burhan Karaçam tarafından anlatılmaması camia içinde tepkilere de neden oldu. Kulübün rehinli hisselerini açıklamayan Karaçam'ın bu tutumuna camia da anlam veremedi.

DENİZBANK’TA YÜZDE 35 HİSSE

Sarı-lacivertlilerin en büyük borcu an itibariyle Denizbank'a… Bankalara yaklaşık 2 milyar lira borcu bulunan sarı-lacivertlilerde kulübün hisselerinin yüzde 35'i Denizbank tarafından rehinli.

TEK KURTULUŞ YAPILANDIRMA

Fenerbahçe'nin bu büyük tehlikeden kurtulması için Türkiye Bankalar Birliği ile Ziraat Bankası’nın önderliğindeki projenin bir an önce devreye girmesi gerekiyor. Bankalar Birliği’nin borçları yapılandırması durumunda sarı-lacivertliler büyük bir nefes alıp, kulübün hisselerini kurtarabilecek. Bu kararın gecikmesi durumunda 112 yıllık kulübü çok büyük bir tehlike bekliyor.

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