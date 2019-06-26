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Transfer Haberleri

Fenerbahçe’den Rizespor’a Vedat Muriç sitemi!

Geçen sezonun devre arasında küme düşme hattındaki Çaykur Rizespor’a Aatıf’ı veren sarı-lacivertliler, aynı kolaylığı Muriç transferi için Karadeniz kulübünden alamadı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 26 Haziran 2019 08:51

Aatıf Chahechouhe'yi geçen sezon devre arasında büyük bir kolaylık sağlayarak Rizespor'a veren Fenerbahçe, aynı tavrı bu sefer Muriç transferi için Rize ekibinden bekledi ancak umduğunu bulamadı.

Bu yüzden Muriç transferinde beklemeye geçen sarı-lacivertlilerde yöneticiler kendi arasında, “Biz en zor dönemlerinde Aatıf'ı onlara verdik. Oyuncuyu bile biz ikna ettik. Ancak dost olarak gördüğümüz Rize kulübü Muriç transferinde bize hiç kolaylık sağlamadı” şeklinde konuştu.

MENAJERİ HALUK CANATAR, FİYAT YÜKSELTİYOR

Muriç transferinin bu kadar çıkmaza girmesinin en önemli sebebinin menajer kaynaklı olduğu öğrenildi. Kosovalı santrforun çok fazla takımla görüşmesi ve Muriç'i önermesi, fiyatı gereğinden fazla artırdı. Bunu da koz olarak kullanan Rize Kulübü, belirlediği yüksek fiyatta geri adım atmıyor.

MURİÇ OLMAZSA OLMAZ DEĞİL

Muriç, Fenerbahçe'nin forvet transferinde ilk sıralarda yer almıyor. Kosovalı oyuncuya “olmazsa olmaz” gözüyle bakmayan sarı-lacivertli yönetim çok daha iyi ve yıldız bir santrfor alacak. Muriç içinse şartların oluşması ve Rizespor'un transferde kolaylık sağlaması beklenecek.

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Son güncelleme 09:38 | 26 Haziran 2019
Çaykur Rizespor Fenerbahçe transfer Vedat Muriç
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