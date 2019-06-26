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Fenerbahçe, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı
Kadınlar Basketbol Ligi

Fenerbahçe, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımını çalıştıran başantrenör Valerie Garnier ile yolların ayrıldığını duyurdu.

26 Haziran 2019 17:41

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransız Başantrenör Valerie Garnier yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubemizde gerçekleşen yeni sezon planlamaları kapsamında, koçumuz Valerie Garnier ile yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir. Fenerbahçe'mizde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu tüm emekleri ve takımımızın bu dönemde kazandığı tüm başarılar için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Kadın Basketbol Takımımızın önümüzdeki sezon yapılanması ve yeni koçumuza dair bilgilendirme kulübümüz tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır.”

Son güncelleme 17:41 | 26 Haziran 2019
fenerbahçe kadın basketbol takımı Valerie Garnier
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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