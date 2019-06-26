Ergin Ataman: En kritik maçlardan önce hep Fatih Terim aradı

Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, özellikle Fenerbahçe Beko ile oynanan ve neredeyse her maçın gergin bir ortamda geçtiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ile ilgili konuştu. TRT Spor’da katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Ataman, bu sezon ortaya koyduğu müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Larkin’in takımdaki geleceği hakkında bildi verdi. İşte Ergin Ataman’ın açıklamaları:

‘BEN DE KENDİMİ GELİŞTİRDİM’

“Son 10 yılda Anadolu Efes’te beklenen başarılı bir türlü gelememişti. Euroleague’de son 8 içinde görüyorduk zaman zaman. Geçen yıl da EL’de en kötü sezonu geçirdi, geldiğimde takım son sıradaydı. Ben Anadolu Efes’ten yetişmiş bir antrenörüm. En iyi günlerini yaşamış biri olarak kulübün kimyasını çok iyi biliyorum. 10 yıl önce en son şampiyon ayrılmıştım buradan. Bu 10 senede iki Avrupa Kupası kazandım BJK ve GS ile. Ben de kendimi geliştirdim.

‘2 SAAT ÖNCE CEZAYI KALDIRDILAR’

Benim maçı oturarak yönetmemdeki amaç şuydu: Seride her maçta artan şekilde tüm salonlarda küfür yedim. 6. maçta seyircinin maça gelememesine kadar vardı olay. Maçtan iki gün önce deplasman seyircisi alınmayacak dedi. 2 saat önce cezayı kaldırdılar. Maçtan önce sinirliydim. Dedim ki; oturarak durmalıyım çünkü öfkem var. Ancak maçta öyle bir ritmle başladı ki zaten bizim açımızdan kolay geçti ve o gün sahada şaşırdığım da bir enerji vardı. Oturdum, taktiksel konuları yardımcılarıma söyledim, oturarak izledim”

‘TERİM’İN MESAJIYLA MAÇLARA ÇIKTIĞIM OLDU’

Tahkim Kurulu ben Galatasaray’da iken aldığımız cezada erteleme-indirim için temas kurduğumuzda 1 ay cevap alamadık. Şimdi bu ceza ertesi yıla ertelendi. Bu beni çok kırdı ve sinirlendirdi. Beni burada koruması gereken kurumlar korumuyor. Galatasaraylı taraftarlar bütün sezon bizi destekledi. Son maçta da gönül bağım olan taraftarları final maçımıza davet ettim. Sezon boyunca en kritik maçlarda beni hep Fatih Terim aradı. Onun mesajıyla maça çıktığım mücadeleler oldu. Final serisinde yumruklarımı havaya kaldırmadım. Maç öncesinde yaşadıklarımız rahatsız ediciydi. Ben de şampiyonluk sonrası soyunma odasına gittim.

‘LARKİN AVRUPA’DA KALMAK İSTERSE BURADAN AYRILMAYACAK’

Furkan Korkmaz’ın Avrupa’ya gelme ihtimali var. Bizim oyuncumuz olarak gitti. Dönerse bizde oynamasını isteriz. Maddi şartlar öne çıkıyor. Gelirse yabancı tercihinde kısıtlamaya gidebiliriz. Sırf Türk diye astronomik bütçe ayıramayız. Çok beğendiğim biri. Shane Larkin, Avrupa’da kalırsa Anadolu Efes’te oynayacak. Larkin, NBA’de önemli bir oyun kurucu olmak istiyor. Temmuz ayının sonunda belli olacak. Shane Larkin Avrupa’da kalmak isterse buradan ayrılmayacak. Ergin Ataman olarak güvence veriyorum. Larkin’le diyaloğumuz çok iyi”