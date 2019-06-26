Didier Drogba’dan Felipe Melo’ya kutlama! Emre Belözoğlu detayı…

Galatasaray’ın eski yıldızı Didier Drogba, sarı kırmızılı takımda bir dönem birlikte oynadığı Felipe Melo’nun doğum gününü kutladı.
Futbol kariyerine nokta koyan 41 yaşındaki Drogba, Ocak 203’te transfer olduğu Galatasaray’dan 2014 Temmuz ayında ayrıldı.
Galatasaray’da forma giydiği dönemden takım arkadaşı olan Brezilyalı Felipe Melo’nun doğum gününü kutlayan Drogba’nın yaptığı paylaşımdaki Emre Belözoğlu detayı dikkatlerden kaçmadı.
Drogba’nın paylaştığı çizimde Türk Telekom Stadı’ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu’na Felipe Melo’nun yaptığı hareket yer alıyor.
İşte o paylaşım;
Happy Birthday @felipemelo @galatasaray @palmeiras #pitbull #aguadecocobr #saudadesdevocê #felipemelo #mybrother pic.twitter.com/hdcrQpbr1q
— Didier Drogba (@didierdrogba) 26 Haziran 2019