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Didier Drogba’dan Felipe Melo’ya kutlama! Emre Belözoğlu detayı…
Galatasaray

Didier Drogba’dan Felipe Melo’ya kutlama! Emre Belözoğlu detayı…

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, eski takım arkadaşı Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı. Fildişi Sahili'nin yıldızının yaptığı paylaşımda Emre Belözoğlu detayı dikkatlerden kaçmadı

26 Haziran 2019 17:44

Galatasaray’ın eski yıldızı Didier Drogba, sarı kırmızılı takımda bir dönem birlikte oynadığı Felipe Melo’nun doğum gününü kutladı.

Futbol kariyerine nokta koyan 41 yaşındaki Drogba, Ocak 203’te transfer olduğu Galatasaray’dan 2014 Temmuz ayında ayrıldı.

Galatasaray’da forma giydiği dönemden takım arkadaşı olan Brezilyalı Felipe Melo’nun doğum gününü kutlayan Drogba’nın yaptığı paylaşımdaki Emre Belözoğlu detayı dikkatlerden kaçmadı.

Drogba’nın paylaştığı çizimde Türk Telekom Stadı’ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu’na Felipe Melo’nun yaptığı hareket yer alıyor.

İşte o paylaşım;

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Son güncelleme 18:17 | 26 Haziran 2019
didier drogba emre belözoğlu felipe melo Fenerbahçe galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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