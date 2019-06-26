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Chelsea’den Lampard’a 16.5 milyon Pound! Bu hafta göreve başlayacak…

Sarri ile yollarını ayıran Chelsea eski efsane kaptanı Lampard ile yıllık 5.5 milyon Pound karşılığında 3 yıllık anlaşma sağladı. Genç teknik adam Londra ekibinde bu hafta göreve başlayacak.

SKOR DIŞ HABER 26 Haziran 2019 11:48

İngiliz futbolunun efsanesi Lampard gelecek hafta Chelsea’de resmen göreve başlıyor…

Maurizio Sarri’nin Juventus’a imza atmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için eski kaptanı Frank Lampard ile görüşen Chelsea, Derby City’nin de iznini alarak efsane isim ile anlaşma sağladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; yıllık 5.5 milyon Pound’luk teklif götürülen Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı ve 41 yaşındaki genç teknik adamın gelecek hafta göreve başlayacağı kaydedildi.

13 YIL FORMASINI GİYDİ

3 yıl için toplam 16.5 milyon Pound kazanacak olan Lampard’ın bu hafta resmi imzayı atacağı ve sezon açılışı kampında takımın başında yer alması bekleniyor. Derby City’i Premier Lig’e yükselme play-off finaline kadar taşıyan ve antrenörlük kariyerinin başında etkileyici işlere imza atan Lampard, 13 yıl formasını giydiği Chelsea’nin ilk tercihi oldu.

Lampard 13 yıl boyunca formasını giydiği Chelsea’de 3 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Chelsea formasıyla tam 211 gole imza atan Lampard, Londra ekibinin tarihindeki en golcü futbolcusu unvanına sahip.

Son güncelleme 11:52 | 26 Haziran 2019
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