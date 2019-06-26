Break dans olimpiyat sporu oluyor!

Paris 2024 Organizasyon Komitesi’nin, 4 yeni spor dalının 2024 Olimpiyatları programına eklenmesi teklifi, İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenen 134. IOC Toplantısı’nda değerlendirildi.

IOC İcra Kurulu, break dans, sportif tırmanış, kaykay ve sörf branşlarının 2024 Paris Olimpiyatları’nda yer almasına ön onay verdi.

Sportif tırmanış, kaykay ve sörf, Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi’nin teklifiyle ilk kez olimpiyat programına dahil edilmişti. Break dans ise 2018 Buenos Aires Gençlik Olimpiyatları’nda yer almıştı.

IOC, konuya ilişkin nihai kararını 2020’nin aralık ayına kadar verecek.