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Break dans olimpiyat sporu oluyor!
Diğer Sporlar

Break dans olimpiyat sporu oluyor!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), breakdans, sportif tırmanış, kaykay ve sörf branşlarının 2024 Paris Olimpiyatları programına eklenmesine ön onay verdi.

26 Haziran 2019 10:18

Paris 2024 Organizasyon Komitesi’nin, 4 yeni spor dalının 2024 Olimpiyatları programına eklenmesi teklifi, İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenen 134. IOC Toplantısı’nda değerlendirildi.

IOC İcra Kurulu, break dans, sportif tırmanış, kaykay ve sörf branşlarının 2024 Paris Olimpiyatları’nda yer almasına ön onay verdi.

Sportif tırmanış, kaykay ve sörf, Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi’nin teklifiyle ilk kez olimpiyat programına dahil edilmişti. Break dans ise 2018 Buenos Aires Gençlik Olimpiyatları’nda yer almıştı.

IOC, konuya ilişkin nihai kararını 2020’nin aralık ayına kadar verecek.

Son güncelleme 10:18 | 26 Haziran 2019
2024 Paris Olimpiyatları IOC uluslararası olimpiyat komitesi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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