Boris Becker çaresiz kaldı! Kupalar ve eşyaları…

Bir dönemin efsane Alman tenisçisi Boris Becker, borçları sebebiyle zor günler yaşamaya devam ediyor. 6 Grand Slam şampiyonluğu bulunan efsane, Haziran 2017’de banka Arbuthnot Latham’a olan borçları nedeniyle iflas etmişti.

BBC’de yer alan habere göre 51 yaşındaki Alman eski tenisçi Boris Becker; Wimbledon replikası, ABD Açık, Davis Kupası dahil olmak üzere madalyaları, kıyafetleri, çeşitli ödüller ve kişisel eşyalarını alacaklılarına ödeme yapmak için atanan iflas mütevelli heyeti tarafından düzenlenen açık arttırma ile elden çıkarmaya hazırlanıyor.

1984 ve 1999 yılları arasında 25 milyon dolar para ödülü kazanan Becker’in, 2017 yılında Londra mahkemeleri tarafından iflas ettiği açıklanmıştı.

17 yaşında Wimbledon’ı kazanarak turnuvanın tarihine en genç şampiyonu olarak geçen efsane tenisçinin iflas nedeni olarak eski eşlerine ödediği tazminatlar ve Nijerya’da yaptığı yatırımların yol açtığından söz ediliyor.