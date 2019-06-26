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Batur Altıparmak’tan Mehmet Topal açıklaması! Beşiktaş…
Transfer Haberleri

Batur Altıparmak’tan Mehmet Topal açıklaması! Beşiktaş…

Fenerbahçe’den ayrılan Mehmet Topal’ın menajeri Batur Altıparmak, yıldız futbolcunun hangi rotayı izleyeceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

26 Haziran 2019 15:04

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Mehmet Topal’ın bir sonraki adresi merak konusu olurken, oyuncunun menajeri Batur Altıparmak transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.  Altıparmak “Biz bugüne kadar transfer çalışması yapmadık dün akşama kadar. Ben bugün itibarıyla çalışmalara başlıyorum. Kontratımızdan da feragat edip böyle bir karar aldık. Transfer çalışmalarına başladık. Önceliğimiz yurt dışı” ifadesini kullandı.

“Daha önce Ali Koç ve yönetime durumu anlattık. Ortak bir noktada buluştuk. Kendilerine teşekkür ediyorum bizi kırmadıkları için” açıklamasını yapan Altıparmak, Beşiktaş’tan herhangi bir teklif almadıklarını da vurguladı:  “Bizim daha önce kimseyle görüşmemiz olmadı. Şu ana kadar bu durumu kimseyle paylaşmadık. Beşiktaş'tan herhangi bir teklif gelmedi”

26 Haziran 2019 Süleyman Hurma`dan flaş Mehmet Topal açıklaması! Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal için uygun şartlar oluşursa transfer teklifinde bulunacaklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:04 | 26 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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