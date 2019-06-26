Batur Altıparmak’tan Mehmet Topal açıklaması! Beşiktaş…

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Mehmet Topal’ın bir sonraki adresi merak konusu olurken, oyuncunun menajeri Batur Altıparmak transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Altıparmak “Biz bugüne kadar transfer çalışması yapmadık dün akşama kadar. Ben bugün itibarıyla çalışmalara başlıyorum. Kontratımızdan da feragat edip böyle bir karar aldık. Transfer çalışmalarına başladık. Önceliğimiz yurt dışı” ifadesini kullandı.

“Daha önce Ali Koç ve yönetime durumu anlattık. Ortak bir noktada buluştuk. Kendilerine teşekkür ediyorum bizi kırmadıkları için” açıklamasını yapan Altıparmak, Beşiktaş’tan herhangi bir teklif almadıklarını da vurguladı: “Bizim daha önce kimseyle görüşmemiz olmadı. Şu ana kadar bu durumu kimseyle paylaşmadık. Beşiktaş'tan herhangi bir teklif gelmedi”

Süleyman Hurma`dan flaş Mehmet Topal açıklaması! Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal için uygun şartlar oluşursa transfer teklifinde bulunacaklarını söyledi. İlgili Haberi Oku