Avrupa’nın yeni değeri Jadon Sancho!

Liglerin sona ermesinin ardından futbolseverlerinin gözü takımların yapacağı transferlere çevrildi. KPMG Football Benchmark ekibi, son beş ayda piyasa değerinin yükselten oyuncuları araştırdı. Yapılan araştırmada listesinin en tepesinde Borussia Dortmund’un 19 yaşındaki yıldızı Jadon Sancho yer aldı. İngilizler’in yeni starı, son beş ayda piyasa değerini 49,6 milyon euro artırarak, 95,7 milyon euroya çıkarmayı başardı.

Real Madrid ve Barcelona yükselenleri kaptı

Jadon Sancho’nun ardından listenin ikinci sırasında Real Madrid’in 60 milyon euroya kadrosuna kattığı Luka Jovic yer aldı. Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Frankfurt’ta geçiren Sırp forvet, piyasa değerini 45.1 milyon euro yükselterek, 66,4 milyon euroya çıkardı. Listenin üçüncü sırasında yer alan Frenkie de Jong ise 39,4 milyon euroluk artışla değerini 81,9 milyon Euro’ya yükseltmeyi başardı. Hollandalı orta saha, Ajax’tan 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona’ya transfer oldu.

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28 yaşında ama Van Dijk değerini yükseltti

Listede ilk 10’da yer alan oyuncular arasında 25 yaşından yüksek olan tek isim bulunuyor: Virgil van Dijk… Dünyanın en iyi stoperi olarak lanse edilen Hollandalı oyuncu, piyasa değerini 30,5 milyon euro arttırarak, 98,4 milyon euroya çıkardı. Listede Virgil van Dijk’in yanı sıra Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold da yer alıyor. İngiliz sağ bekin değeri 38,4 milyon euro yükselerek, 80,8 milyon euro oldu.

Ajax ve Liverpool listede fark yarattı

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ”Genç oyuncular performanslarıyla değerine değer katmaya devam ediyor. Dortmund’da bu sezonki performansıyla fark yaratan Jadon Sancho’nun birinci sırada yer alması hiç şaşırtıcı değil. Luka Jovic’in neden Real Madrid’e transfer olduğunu da listeden görebiliyoruz. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve bu sezonki performansıyla herkesi büyüleyen Ajax’tan iki oyuncunun listede olması da başarının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir” dedi.

İşte değerini son beşte ayda en çok yükselten 10 oyuncu:

OYUNCU / KULÜP / DEĞER YÜKSELİŞİ / DEĞERİ (euro)

Jadon Sancho / Dortmund / 49,6 milyon / 95,7 milyon

Luka Jovic / R.Madrid / 45,1 milyon / 66,4 milyon

Frenkie de Jong / Barcelona / 39,4 milyon / 81,9 milyon

Alexander-Arnold / Liverpool / 38,4 milyon / 80,8 milyon

Joao Felix / Benfica / 36,7 milyon / 45,3 milyon

Rodrygo / R.Madrid / 35 milyon / 46,8 milyon

Virgil van Dijk / Liverpool / 30,5 milyon / 98,4 milyon

Kai Havertz / Leverkusen / 30,1 milyon / 70,7 milyon

K.Piatek / Milan / 27,8 milyon / 44,1 milyon

M.de Ligt / Ajax / 27,3 milyon / 70 milyon