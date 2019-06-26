SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… 23 Haziran’dan sonra Ekrem İmamoğlu ilk kez canlı yayına çıktı
Avrupa Oyunları’nda güreşte iki madalya birden!
Diğer Sporlar

Avrupa Oyunları’nda güreşte iki madalya birden!

Belarus'un başkenti Minsk’te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde Dünya şampiyonu Rus Zaurbek Sıdakov’a mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. Süleyman Atlı ise 57 kiloda Ukraynalı Taras Markovych’i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

26 Haziran 2019 22:44

2. Avrupa Oyunları’nda bir madalya da Soner Demirtaş’tan geldi. Güreş milli takımından 74 kilo serbest sitilde mücadele eden Soner Demirtaş, final maçında Rus Zaurbek Sıdakov’a tuşla yenilerek gümüş madalyada kaldı. 57 kiloda Süleyman Atlı ise repesajda Gürcü rakibi Lasha Lomtzadze'yi (6-0) yendi. Milli güreşçi bronz madalya için karşılaştığı Ukraynalı Taras Markovych'i (12-9) mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda iki bronz repesaj maçı var

53 kiloda Zeynep Yetgil Avrupa şampiyonu Dünya 2.’si İsveçli Sofia Mattsson'a (4-0) öndeyken (12-4) kaybetti. İsveçli güreşçi yarı finalde Alman Nina Hemmer'i yendiği için milli güreşçi repesajda Moldovalı Lulia Leorda Leorda ile karşılaşacak

68 kiloda Buse Tosun da Avrupa Şampiyonu Rus Anastasia Bratchikova'ya (4-2) yenildi. Rus güreşçi yarı finalde Ukraynalı Alla Cheekasova'yı mağlup edince Tosun, repesajda İsveçli Jenny Fransson ile karşılaşmaya hak kazandı. 26 Haziran 2019 Atıcılıkta Özgür Varlık, olimpiyat kotası aldı Milli sporcu Özgür Varlık, atıcılık 25 metre çabuk atış tabanca elemesinde 580 puanla 5`inci olarak finale kaldı. Varlık bu derecesiyle Tokyo 2020 kotası elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:47 | 26 Haziran 2019
2. Avrupa Oyunları 2019 Avrupa Oyunları Minsk 2019 Avrupa Oyunları soner demirtaş Süleyman Atlı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR