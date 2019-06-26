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Atletico Madrid’in gündeminde Eljif Elmas yok!
Transfer Haberleri

Atletico Madrid’in gündeminde Eljif Elmas yok!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas'ın Atletico Madrid'in gündeminde olmadığını açıklandı.

26 Haziran 2019 08:24

Transfer döneminin popüler oyuncuları arasında yer alan Eljif Elmas’ın Atletico Madrid’e transfer olacağı haberlerine İspanya’dan yalanlama geldi.

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Atletico Madrid’in Eljif Elmas için Fenerbahçe’ye 14 milyon euro teklif ettiği haberleri doğru değil. Atletico’nun 19 yaşındaki futbolcu için teklif yapmadığı belirtilirken söylenen miktarlara da çıkmayı düşünmediği belirtildi.

İSPANYA DEĞİL, İTALYA YOLCUSU

Öte yandan İspanyol basını, Eljif Elmas’ın bir sonraki durağının İspanya değil İtalya olacağını yazdı. Serie A takımlarından Milan ve Fiorentina ise en ciddi aday olarak gösterildi.

Genç futbolcu, hakkında çıkan transfer dedikodularına ”Siz de biliyorsunuz. Hakkımda birçok transfer haberi çıkıyor. Babam, aynı zamanda menajerim ve gerekli görüşmeleri o yapıyor. Neler olacağını göreceğiz.” cevabını vermişti.

ELJIF’İN TEMSİLCİSİ: “ELİNİZİ ÇABUK TUTUN”

Eljif Elmas’ın temsilcisi Gardi ise transfer süreci hakkında, ”İtalya’nın dört büyük kulübünden teklif var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu iş için kararı verecek kişi. Kulübün memnun olacağı bir teklif olmadan bu transfer gerçekleşmez. Birçok Avrupa devi Eljif ile ilgili görüşme halinde. Bu sürpriz değil. Çünkü, Eljif çok kaliteli bir genç” dedi.

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Son güncelleme 08:26 | 26 Haziran 2019
Atletico Madrid eljif elmas Fenerbahçe ispanya italya transfer
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