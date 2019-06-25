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Wimbledon’da Başak Eraydın tur atladı
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Wimbledon’da Başak Eraydın tur atladı

Milli tenisçi Başak Eraydın, Wimbledon birinci eleme turunda karşılaştığı Belçikalı rakibi Kimberley Zimmermann'ı 2-1 yenerek 2. eleme turuna çıktı. Bir diğer milli tenisçi Pemra Özgen de Çinli Yuxuan Zhang'ı saf dışı bırakarak adını 2. Tur'a yazdırmıştı

25 Haziran 2019 22:33

Milli tenisçi Başak Eraydın, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’ın birinci eleme turunda Belçikalı Kimberley Zimmermann’ı 2-1 yenerek 2. eleme turuna yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 211. basamağındaki Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda dünya 251 numarası Kimberley Zimmermann ile karşı karşıya geldi.

İlk seti Belçikalı tenisçi 6-4 kazansa da ikinci ve üçüncü setlerde 6-4 ve 7-5’lik skorlarla rakibini yenen Başak Eraydın turu geçen taraf oldu.

Başak Eraydın, 2. eleme turunda 18 yaşındaki dünya 125 numarası Sloven tenisçi Kaja Juvan ile karşılaşacak.

Öte yandan Milli tenisçi Pemra Özgen de, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Çinli Yuxuan Zhang'ı 2-0 yenerek 2. eleme turuna katılmaya hak kazandı.

25 Haziran 2019 Pemra Özgen, Wimbledon`da 2. Tur`a yükseldi Milli tenisçi, Çinli rakibini iki sette de yenerek Wimbledon`da 2. eleme turuna çıktı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:33 | 25 Haziran 2019
Başak Eraydın Wimbledon
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