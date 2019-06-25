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Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı
Trabzonspor

Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

25 Haziran 2019 15:49

Trabzonspor’da altyapıdan yetişen ve bu sezon bordo-mavili forma ile 16 maçta forma giyip 1 golle skora katkı sağlayan orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan’ın sözleşmesi karşılık olarak feshedildi. Ayrılığının ardından sosyal medya hesabından da veda mesajı yayınlayan 25 yaşındaki futbolcu, “Bugün Trabzonspor ile olan sözleşmemi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayım. Trabzonspor bünyesinde bulunduğum süre boyunca üzerimde emeği olan hocalarıma, ağabeylerime, ablalarıma, aynı zamanda bana karşı desteklerini hiçbir koşulda esirgemeyen taraftarlarımıza ve sporcu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 15:50 | 25 Haziran 2019
Batuhan Artarslan trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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