Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gündeminde yıldız isimler var! (25 Haziran)

Taraftarlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hangi futbolcuları transfer edecek merakla bekliyor. Transfer bütçesi kısıtlı olan Fenerbahçe bonservisi elinde olan Max Kruse için ısrarını sürdürüyor. İstediği verimi Diagne’den alamayan Galatasaray üç golcüyü takibe aldı. Savunmaya güçlü isim arayan Beşiktaş Mangala görüşüyor.İşte, 25 Haziran Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray transfer gündemi…

FENERBAHÇE TRANSFERİ TAMAMLAMAYA YAKIN

Fenerbahçe'nin transferde yaklaştığı isimlerden olan Max Kruse, transfer ihtimallerini ikiye indirirken, bunlardan biri sarı-lacivertliler oldu.

İki taraf hem ücret hem de sözleşme süresiyle ilgili büyük ölçüde anlaşsa da, Alman futbolcuyu imza atmadı. Bizzat başkan Ali Koç'un görüştüğü futbolcu, sarı-lacivertli takıma sıcak baksa da sağlıklı karar verebilmek için süre istedi.

Bunun nedeni de belli olmaya başladı. Çünkü futbolcuyu Çin ekibi Beijing Guoan ısrarla istiyor. İlk teklifi kabul etmeyen ve Çin'in kariyer planı içinde olmadığını söyleyen futbolcu için Alman teknik adam Roger Schmidt'in ısrarı sürdü.

Bonservisi elinde olduğu için de astronomik bir teklif yapıldı. Futbolcunun şimdi bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Kruse, Çin kulübü Beijing ve Fenerbahçe arasındaki tercihini kısa sürede yapacak.

GALATASARAY DİAGNE YERİNE GOLCÜ ARIYOR

UEFA ile yaptığı FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmadan oyuncu alamayan Galatasaray'da ilk yolcu Mbaye Diagne oluyor…

Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli oyuncu için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile bonservis konusunda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, ödeme planı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Bu konunun da çözüme kavuşmasının ardından transfer resmen açıklanacak ve Aslan'ın kasasına 16 milyon euro girecek.

Bir yandan Diagne'nin transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, diğer yandan ise Senegalli oyuncunun yerine transfer edeceği isimlerle görüşüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında ise Kolombiyalı golcü Radamel Falcao yer alıyor… 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle dirsek teması devam ediyor. Anlaşma sağlanamaması halinde ise rota Aboubakar ve Tetteh'e dönecek. Bu üç golcüden biri Diagne'nin yerine transfer edilecek.

BJK ARADIĞI STOPPERİ BULDU

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın transferini istediği sol stoper için Beşiktaş yönetimi, eski gözdesi Eliaquim Mangala’ya yöneldi. Başkan Fikret Orman’ın geçen sezon kadroya katmak istediği ancak sonuca ulaşamadığı Fransız stoper Manchester City’de forma giyemiyor. A Takım’a giremeyen ve rezerv ligde sadece 5 maçta şans bulan 28 yaşındaki savunmacı, oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.

Yönetim, Mangala’nın futbol oynama istediğini fırsata çevirmek istiyor. Siyah beyazlılar, bir araya geldiği Mangala’nın menajeriyle prensipte el sıkıştı, ikinci adımda Manchester City ile masaya oturdu.

İngilizler 1 yıl daha kontratı olan Fransız stoper için 3.5 milyon euro talep etti. Beşiktaş ise işi 2 milyon euroya bitirmenin peşinde…

DİĞER TRANSFER HABERLERİ

Aleksandar Kolarov ve Max Kruse gibi oyunculara imza attırmaya yakın olan Fenerbahçe’nin Fejsa’yla birlikte Renato Sanches’i de transfer etmek istediği belirtildi. Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre; Sarı Lacivertliler gelecek sezon da Bayern Münih’te oynaması zor olan Renato Sanches’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Kaynak: Fanatik

Galatasaray bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen Kamerunlu oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Cim Bom’un 27 yaşındaki golcü için kulübü Porto’ya 7 milyon teklif ettiği, Portekiz temsilcisinin ise 13 milyon euro istediği öğrenildi. Kaynak: Milliyet

Atiba Hutchinson'ı bu sezondan itibaren daha ekonomik kullanmayı düşünen teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahaya Malmö'de görev yapan 29 yaşındaki Fouad Bachirou’yu transfer etmek istiyor. Kaynak: Fanatik