SON DAKİKA | Everton, Barcelona’dan Andre Gomes’i transfer etti!

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, bonservisi Barcelona’da bulunan orta saha oyuncusu Andre Gomes’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçen sezon kiralık olarak Everton’da forma giyen 25 yaşındaki Portekizli futbolcu, 27 lig maçında forma giyip 1 gol, 1 asist yapmıştı.

Barcelona’dan 25 milyon Euro + bonuslar ödenerek transfer edilen Andre Gomes ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton’ın resmi internet sitesine konuşan Gomes, “Bu çok zor bir karar olmadı ve imzayı attığım için çok mutluyum. Geçen yıl bu ailenin bir parçasıymış gibi hissetmiştim. Bu benim için çok önemli bir duygu” ifadelerini kullandı.