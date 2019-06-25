SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ali Babacan 10 gün içinde AKP’den istifa edecek iddiası!
SON DAKİKA | Everton, Barcelona’dan Andre Gomes’i transfer etti!
İngiltere Premier Lig

SON DAKİKA | Everton, Barcelona’dan Andre Gomes’i transfer etti!

Son dakika gelişmesi... İngiltere Premier Lig ekibi Everton, geçen sezon kiralık olarak oynattığı Andre Gomes'in bonservisini aldı. Portekizli futbolcu için 25 milyon Euro + bonuslar ödenecek.

SKOR DIŞ HABER 25 Haziran 2019 23:03

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, bonservisi Barcelona’da bulunan orta saha oyuncusu Andre Gomes’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçen sezon kiralık olarak Everton’da forma giyen 25 yaşındaki Portekizli futbolcu, 27 lig maçında forma giyip 1 gol, 1 asist yapmıştı.

Barcelona’dan 25 milyon Euro + bonuslar ödenerek transfer edilen Andre Gomes ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton’ın resmi internet sitesine konuşan Gomes, “Bu çok zor bir karar olmadı ve imzayı attığım için çok mutluyum. Geçen yıl bu ailenin bir parçasıymış gibi hissetmiştim. Bu benim için çok önemli bir duygu” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:03 | 25 Haziran 2019
Andre Gomes barcelona everton
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR