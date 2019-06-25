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Transfer Haberleri

Müfit Erkasap Terim’in istediği golcüyü açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap, tecrübeli çalıştırıcının istediği santrforun Vincent Aboubakar olduğunu söyledi.

25 Haziran 2019 09:19

Fatih Terim’in eski yardımcısı Müfit Erkasap, Fatih Terim’in gönlünde yatan aslanı açıkladı. Radyospor’a açıklamalar yapan Erkasap, “Aboubakar, Galatasaray’ın istediği bir oyuncu. Fatih hoca onu istiyor” dedi.

“BANEGA HAKKINDA BİR ÇALIŞMA VAR”

Erkasap, “Babel’in Galatasaray’a transfer olacağını düşünüyorum. Banega hakkında bir çalışma var. Bir futbolcu ne kadar büyük futbolcu olursa olsun gideceği yere bakışı çok önemlidir. Kültür, basın, taraftarlar, sosyal yaşantısı gibi birçok faktör onun performansı etkiler. Banega, Galatasaray’ın ihtiyacı olan oyunculardan biri.” dedi.

Vincent Aboubakar, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasını kiralık olarak giymişti. Siyah-beyazlılardaki sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ancak Afrika Kupası’nda oynadıktan sonra geri döndüğünde performansını ciddi şekilde yükselten Kamerunlu oyuncu, siyah-beyazlıların o sezonki şampiyonluğuna büyük katkı sağlamıştı.

Beşiktaş’ta 38 resmi maçta görev yapan Aboubakar, 19 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

Siyah-beyazlıların 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Aboubakar, Porto’da kalmıştı ve 2017-18 sezonunda 43 maçta 26 gol, 7 asistle oynamıştı.

Geçen sezon ise çok ciddi bir sakatlık yaşayan 27 yaşındaki santrfor sadece 11 maçta oynayabildi ve 4 gol, 2 asistle mücadele etti. 1.84 boyundaki oyuncunun Porto ile 2021’e kadar mukavelesi bulunuyor.

Son güncelleme 09:22 | 25 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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