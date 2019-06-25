Karşıyaka’da Atatürk gururu

GÖKMEN ULU / SÖZCÜ

Karşıyaka Belediyesi tarafından, 1912 Karşıyaka Derneği işbirliğinde “Ay-Yıldız Var Göğsümüzde” sloganı ile düzenlenen etkinlikler, Anayasa Meydanı'ndaki törenle başladı. Alanı dolduran yüzlerce Karşıyaka sevdalısı, Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle andı. Törenin ardından, Latife Hanım Köşkü'nün bahçesinde, Ata'nın KSK'yi ziyareti sırasında çekilen fotoğrafın canlandırılması da konuklara duygu dolu anlar yaşattı.

YAŞASIN KARŞIYAKA, YAŞASIN ATATÜRK

24 Haziran tarihinin Karşıyaka'nın ‘gurur günü' olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Her 24 Haziran Karşıyaka için, bir büyük konuğunu karşılamanın, onu selamlamanın, saygısını, minnetini, bağlılığını tazelemenin günüdür. Bu güzel gün, Atamızın göğsümüze ay ve yıldızı armağan ettiği gündür. Ne mutlu bize, ne mutlu iyi ki Karşıyakalıyım, iyi ki Karşıyaka'dayım diyen herkese! Ne mutlu Kaf Sin Kaf deyince, yüreği bir başka atan bizlere! 93 yıldır bu böyleydi, nice yüz yıllar boyunca Karşıyaka aynı duruşu, 1926'da gösterdiği gibi gösterecektir. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk!” diye konuştu.

KARŞIYAKA ATATÜRK'TÜR

İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu da konuşmasında “Karşıyakalı olmak ayrıcalıktır. Bu anlamlı günün anısına düzenlenen tören için teşekkür ediyorum. Başkan Cemil Tugay'a inanıyorum, güveniyorum. Başarılar diliyorum” dedi. ‘Rüzgarın Kızı' olarak bilinen eski milli atlet Semra Aksu ise “Karşıyaka Atatürk'tür, Karşıyaka aşktır. Gururlu ve mutluyuz” diye konuştu.

1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü ve KSK Yelken Şubesi'nin efsane yöneticilerinden Tahir Secder Akıncı da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarıyla konuklara seslendi. Buluşmaya sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, taraftarlar ve her yaştan sporcular da katıldı.

ATA'NIN FOTOĞRAFI CANLANDIRILDI

Katılımcılar, törenin ardından Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde, ellerinde Türk Bayrakları ile Latife Hanım Köşkü'ne yürüdü. Çocuk sporcular tarafından kortejin önünde dev Atatürk posteri ile Karşıyaka Spor Kulübü bayrağı taşındı. Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi'nin bahçesinde ise konuklar için anlamlı bir karşılama yapıldı. Büyük Önder Atatürk'ün KSK ziyaretinde çekilen fotoğrafın canlandırılması, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Ardından, Atatürk'ün 24 Haziran 1926'da Karşıyaka'yı ziyaretinde imzaladığı ve kulübün kasasında saklanan anı defteri, gün boyunca sergilenmek üzere ziyarete açıldı.

“AY-YILDIZ VAR GÖĞSÜMÜZDE”

Buluşmaya sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, taraftarlar ve her yaştan sporcular da katıldı. Karşıyaka Belediyesi ile 1912 Karşıyaka Derneği işbirliğinde “Ay-Yıldız Var Göğsümüzde” sloganı ile düzenlenen etkinlikler, Anayasa Meydanı'ndaki törenle başladı. Alanı dolduran yüzlerce Karşıyaka sevdalısı, Atatürk'ü bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle andı. Törenin ardından, Latife Hanım Köşkü'nün bahçesinde, Ata'nın Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyareti sırasında çekilen fotoğrafın canlandırılması konuklara duygu dolu anlar yaşattı. “YAŞASIN ATATÜRK”

24 Haziran tarihinin Karşıyaka'nın ‘gurur günü' olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Her 24 Haziran Karşıyaka için, bir büyük konuğunu karşılamanın, onu selamlamanın, saygısını, minnetini, bağlılığını tazelemenin günüdür. Bu güzel gün, Atamızın göğsümüze ay ve yıldızı armağan ettiği gündür. Ne mutlu bize. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk” diye konuştu.

“KARŞIYAKA ATATÜRK'TÜR”

İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu ve ‘Rüzgarın Kızı' olarak bilinen eski milli atlet Semra Aksu, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü ve KSK Yelken Şubesi'nin yöneticilerinden Tahir Secder Akıncı da duydukları gururu dile getirerek, Cumhuriyet devrimlerine bağlılıklarını ifade ettiler.

ATA'NIN İMZALADIĞI DEFTER ZİYARETE AÇILDI

Katılımcılar, törenin ardından Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde, ellerinde Türk Bayrakları ile Latife Hanım Köşkü'ne yürüdü. Çocuk sporcular tarafından kortejin önünde dev Atatürk posteri ile Karşıyaka Spor Kulübü bayrağı taşındı. Atatürk'ün 24 Haziran 1926'da Karşıyaka'yı ziyaretinde imzaladığı ve kulübün kasasında saklanan anı defteri, gün boyunca sergilenmek üzere ziyarete açıldı. ATATÜRK VE KARŞIYAKA

Gazi Mustafa Kemal yaşamı boyunca, 7'si Karşıyaka ziyareti olmak üzere İzmir'e 13 kez geldi. İlk gelişi 1905 yılındaydı. Milli mücadeleyi başlatarak hayatını halkına vakfeden Mustafa Kemal, hasta olan annesi Zübeyde hanımı Karşıyakalılar'a emanet etmişti. Atatürk'ün İzmir'e en önemli geliş günü kuşkusuz 9 Eylül 1922'ydi. Emperyalizmin taşeronu Yunan Ordusu'nu yenen muzaffer Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Belkahve'den İzmir'i seyrederken, İsmet (İnönü) Paşa'ya, “Biliyor musun İsmet; bir rüya görmüş gibiyim” demişti. 3 yıl 3 ay 22 gün süren işgal kabusunun sona erdiği gündü. 10 Eylül 1922 günü, karargah olarak Karşıyaka'daki İplikçizade Köşkü'nü tercih etti. İşgal günlerinde Yunan Kralı Konstantin de burada kalmış, köşke girerken Türk bayrağını çiğnemişti. O gün, merdivene serilen Yunan bayrağını gören Atatürk'ün davranışı şöyleydi : “Bayrak milletin şerefidir, onunla oynanmaz.

Rica ederim kaldırın bayrağı yerden. Kral bir hata işlemişse, gaflet yapmışsa aynı şeyi benim yapmama imkan yok. Düşmanımızı mağlup ettik, denize döktük, iş bitti. Bayrak bir milletin şerefidir.” Atatürk, o günlerde şu unutulmaz sözünü de ifade etmişti : “Bütün cihan işitsin ki, efendiler; İzmir artık hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır.” KSK'LİLER KUVAYI MİLLİYE KAHRAMANI

Atatürk'ün, Karşıyaka Spor Kulübü'nün armasında ay-yıldız taşıma onurunu vermesinin değerli sebepleri vardı. 1900'lü yıllarda, “Hasta Adam” Osmanlı Devleti'nin yönetimi, Türkler'i hor görüyor, kapitülasyonlarla yabancılara büyük ayrıcalıklar tanıyordu. İzmir'de de kentin egemenliği -sanayi ve ticaret başta olmak üzere- gayrimüslim azınlıklar ve yabancılardı. Bu tablo spor kulüplerinde de böyleydi. Yunan, Rum, İngiliz, Fransız, Hollandalı ve Ermeniler'in futbol kulüpleri vardı. İşte Karşıyakalı yurtsever gençler, kulübü hem spor ve sosyal etkinlikler, hem de örgütlenmek için 1 Kasım 1912'de kurdular. Böylece, İzmirli Türkler sadece futbol sahasına değil, tarih sahnesine çıkmıştı. 1914 ile 1922 yılları arasında ise kulüpte hiçbir sporcu kalmadı. Çünkü, kuruluşundan kısa süre sonra çıkan Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi, işgal ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Karşıyakalılar vatan savunmasına katıldı. Kulübün bütün kurucu yöneticileri ve tüm oyuncuları Kuvayı Milliye kahramanıdır. Bazı sporcuları şehit düştü, isimleri Atatürk'ün talimatıyla kentin sokaklarına verildi.

ZÜBEYDE ANA KARŞIYAKA TOPRAĞINDA

Atatürk 11 Ekim 1925'te İzmir ziyaretinde şöyle konuştu : “İzmir'in Karşıyakalılar'ı! Sizleri derin muhabbetle selamlarım. Ben bütün İzmir'i ve İzmirliler'i severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiğinden eminim. Yalnız bir rastlantı beni Karşıyaka'ya daha çok bağlamıştır. Karşıyakalılar; annem sizin sinenizde, sizin topraklarınızda yatıyor.”

(Zübeyde Ana 14 Ocak 1923'te vefat edince Karşıyaka'da toprağa verilmişti.)

ÜNLÜ SÖZÜNÜ SÖYLERKEN KARŞIYAKA'DAN İLHAM ALDI

Eğitim ve spora büyük önem veren Atatürk, KSK ziyaretlerinde kulübün faaliyetlerinden çok etkilendi, aydınlanma devrimlerine katkılarından büyük mutluluk duydu. 13 Ekim 1925'te, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk ziyaretini Karşıyaka Spor Kulübü'ne yapan Atatürk, şeref defterine şu ifadeleri yazdı : “Karşıyaka Spor Kulübü'nde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara çok şayandır. Bu gençlik muvacehesinde, istikbalin kuvveti, saadetine bariz görülmektedir.”

Cumhurbaşkanı Atatürk, 24 Haziran 1926 günü KSK'yi bir kez daha ziyaret etti. KSK Bayan Tenis Takımı'nın antrenmanını izleyen Atatürk, ünlü sözünü burada söyledi : “Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim.”

ARMASINA AY-YILDIZ TAŞIMA ONURU

1912 yılında kırmızı rengi Türklüğü, yeşil rengi İslamiyet'i simgeleyerek oluşan Karşıyaka Spor Kulübü'nün arması, 1925 yılında daha da anlam kazandı. Atatürk, milli mücadeleye ve aydınlanma devrimlerine katkısı nedeni ile KSK'nin armasında ay-yıldız taşıma onurunu verdi. KSK, bizzat Atatürk tarafından armasında ay-yıldızı taşıma izni verilen ilk ve tek spor kulübüdür.

(Yararlanılan kaynaklar : İzmir Valiliği, Karşıyaka Spor Kulübü, Karşıyaka Belediyesi, Abdi İpekçi, Yılmaz Özdil, Yaşar Aksoy, Tufan Atakişi, Sancar Maruflu ve dönemin İzmir gazeteleri arşivi.)