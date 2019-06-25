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Kamerun: 2 – Gine Bissau: 0 | 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Kamerun: 2 – Gine Bissau: 0 | 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'ndaki ilk maçında Gine Bissau ile karşılaşan Kamerun sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

25 Haziran 2019 22:44

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu’nda Kamerun, Gine Bissau’yu 2-0 yendi.

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu ilk maçında Kamerun ile Gine Bissau, İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda karşılaştı.

Kamerun, 66. dakikada Yaya Banana ve 69. dakikada Stephane Bahoken’in attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16’ya kalacak.

Kamerun’un teknik direktörlüğünü Hollandalı efsane isim Clarence Seedorf yaparken onun yardımcılığını ise vatandaşı Patrick Kluivert yapıyor.

Son güncelleme 22:48 | 25 Haziran 2019
afrika uluslar kupası Gine Bissau kamerun
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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