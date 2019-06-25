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Göztepe’de kombine fiyatları ve satış tarihi belli oldu
Göztepe

Göztepe’de kombine fiyatları ve satış tarihi belli oldu

Süper Lig ekibi Göztepe'nin yeni sezon kombinelerinin satışına 1 Temmuz'da başlanacak. Sarı kırmızılı kulüp kombine fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

25 Haziran 2019 17:19

Spor Toto Süper Lig’de üst üste üçüncü sezonuna girecek Göztepe’de ilk yarıda Bornova Stadyumu’nda geçerli olacak kombinelerin satışı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 15:00’te başlayacak.

7 Temmuz Pazar günü saat 23:00’e kadar eski kombinelerin yenileme işlemleri yapılacak, ardından ise 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15:00’te genel satış başlayacak. Geçen sezon da kombine sahibi olan taraftarlar için geçerli olacak ve 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan yenileme döneminde maraton tribün 375, numaralı tribün 750 ve VIP Tribün 1600 TL’den satışa sunulacak.

10 Temmuz Çarşamba günü başlayacak olan genel satış döneminde ise maraton 500, numaralı 900 ve VIP tribün 1800 TL’den satılacak.

2019-20 sezonunun ilk yarısında Bornova Stadyumu’nda geçerli olacak kombinelerin satışı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 15:00’te başlayacak.

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Son güncelleme 17:21 | 25 Haziran 2019
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34 19 67
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34 19 65
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5 Yeni Malatyaspor
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