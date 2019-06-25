Gonzalo Jara sahaya giren seyirciye acımadı!

Copa America C Grubu’nda oynanan son karşılaşma olan Şili – Uruguay mücadelesinde ilginç bir sahne yaşandı. Mücadelede Şili takımı atak yaparken horoz maskesiyle bir seyirci sahaya girip Şili atağını kesti.

Şili Milli Takımında forma giyen Gonzalo Jara, sahaya giren kişiyi tekme atarak durdurdu. Yaşanan bu olayın ardından Uruguay’ın golcü ismi Luis Suarez, Jara’nın kart görmesi için dakikalarca hakeme itirazda bulundu. Ancak mücadelenin hakemi Jara’ya kart göstermedi.

Galatasaray’ın file bekçisi Muslera’nın 90 dakika forma giydiği maçta Beşiktaş’ın başarılı ismi Medel’in 55 dakikada sakatlanarak oyundan ayrıldı. Uruguay Edinson Cavani’nin golüyle Şili’yi 1-0 mağlup etti ve gruptan lider olarak çıktı.

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