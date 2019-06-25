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Gonzalo Jara sahaya giren seyirciye acımadı!
Milli Takımlar

Gonzalo Jara sahaya giren seyirciye acımadı!

Copa America C Grubu'nda oynanan Şili Uruguay mücadelesinde Şilili futbolcu Gonzalo Jara, sahaya giren seyirciyi tepki çeken sert müdahalesiyle durdurdu.

25 Haziran 2019 08:36

Copa America C Grubu’nda oynanan son karşılaşma olan Şili – Uruguay mücadelesinde ilginç bir sahne yaşandı. Mücadelede Şili takımı atak yaparken horoz maskesiyle bir seyirci sahaya girip Şili atağını kesti.

Şili Milli Takımında forma giyen Gonzalo Jara, sahaya giren kişiyi tekme atarak durdurdu. Yaşanan bu olayın ardından Uruguay’ın golcü ismi Luis Suarez, Jara’nın kart görmesi için dakikalarca hakeme itirazda bulundu. Ancak mücadelenin hakemi Jara’ya kart göstermedi.

Galatasaray’ın file bekçisi Muslera’nın 90 dakika forma giydiği maçta Beşiktaş’ın başarılı ismi  Medel’in 55 dakikada sakatlanarak oyundan ayrıldı.  Uruguay Edinson Cavani’nin golüyle Şili’yi 1-0 mağlup etti ve gruptan lider olarak çıktı.

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Son güncelleme 08:38 | 25 Haziran 2019
Gonzalo Jara şili uruguay
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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