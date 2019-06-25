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Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş Fatih Karagümrük’ün iki yıldızının peşinde
Transfer Haberleri

Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş Fatih Karagümrük’ün iki yıldızının peşinde

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın iki futbolcuları için teklif yaptığını söyledi. Süleyman Hurma, bir İtalyan ekibinin de transferde devreye girdiğini belirtti.

25 Haziran 2019 13:18

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük’ün Başkanı Süleyman Hurma, savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk ve orta saha oyuncusu Ufuk Akyol için ‘Üç büyükler’den transfer teklifi aldıklarını ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmediklerini söyledi. Başkan Hurma, bu sezon kadrolarını korumak istediklerini belirterek, “Ufuk Akyol’u, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve birçok kulüp istiyor. Fatih Kuruçuk ve Ufuk Akyol için ‘Üç büyükler’den teklif aldık. Ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

“FATİH KURUÇUK İÇİN GENOA’DAN TEKLİF ALDIK” 

Süleyman Hurma, 21 yaşındaki milli oyuncu için İtalyan ekibi Genoa’dan transfer teklifi aldıklarını dile getirdi.

Hurma, Fatih Kuruçuk’un kendi yaş grubunun en değerli oyuncularından biri olduğu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Fatih Kuruçuk için Genoa’dan teklif aldık. Oyuncuyu bu sezon satmayı düşünmüyoruz. Şampiyon olacak bir kadro kuracağız. Fatih Kuruçuk bizim için çok değerli.”

“FATİH KRAGÜMRÜK ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK”

Süleyman Hurma, bu sezon Spor Toto 1. Lig’e yükselen Fatih Karagümrük’ün eski günlerine döneceğini kaydetti.

“Spor Toto 1. Lig’de Allah’ın izniyle şampiyon olacağız” diyen Hurma, “Fatih Karagümrük eski günlerine dönecek. Sandıklardan bayraklar çıksın. 1960-70’li yıllardaki gibi şaşaalı günlerine dönecek. Bizim hedefimiz Avrupa kupalarında oynamak. Avrupa kupalarında oynayabilecek seviyeye geldiğimizde de kendimize yeni bir vizyon koyacağız” şeklinde görüş belirtti.

Son güncelleme 13:47 | 25 Haziran 2019
beşiktaş Fatih Karagümrük Fenerbahçe galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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