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Fenerbahçe’de transfer hareketliliği! Trezeguet ve Garry Rodrigues…
Transfer Haberleri

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği! Trezeguet ve Garry Rodrigues…

UEFA'dan çıkacak karara göre transferlerini açıklamayı bekleyen Fenerbahçe'de yönetim çalışmayı da sürdürüyor. Kasımpaşa'dan Trezeguet'nin fiyatını soran Fenerbahçe yönetimi, Garry Rodrigues'in menajerinin kendileriyle iletişme geçmesiyle 28 yaşındaki futbolcuyu da gündemine aldı

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 25 Haziran 2019 23:19

Yeni sezon öncesi hücum bölgesine transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe’de, Kasımpaşalı Trezeguet ve eski Galatasaraylı Garry Rodrigues hareketliliği yaşanıyor.

Galatasaray’ın da transfer gündeminde olan 24 yaşındaki Mısırlı yıldız Trezeguet’nin fiyatını soran sarı lacivertli yönetim, yüksek bonservis bedeli talebi karşılığında transferi rafa kaldırdı.

Fenerbahçe’nin kanat oyuncusu aradığından haberdar olan eski Galatasaraylı Garry Rodrigues’in menajeri de sarı lacivertlilere 24 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu önerdi.

Ocak 2017 ve Ocak 2019 tarihleri arasında Galatasaray forması giyen ve 2 Lig şampiyonluğu yaşayan Rodrigues, 9 milyon Euro’ya Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad’a transfer olmuştu.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ise, Fenerbahçe’ye kiralık olarak önerilen Rodrigues için “şartlar uyarsa olur” dediği öğrenildi.

Galatasaray’daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Rodrigues’e verilecek yıllık ücret konusunda anlaşılması halinde transferin sonlanması bekleniyor.

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Son güncelleme 23:25 | 25 Haziran 2019
Fenerbahçe Garry Rodrigues trezeguet
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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