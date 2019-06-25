Fenerbahçe’de transfer hareketliliği! Trezeguet ve Garry Rodrigues…

Yeni sezon öncesi hücum bölgesine transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe’de, Kasımpaşalı Trezeguet ve eski Galatasaraylı Garry Rodrigues hareketliliği yaşanıyor.

Galatasaray’ın da transfer gündeminde olan 24 yaşındaki Mısırlı yıldız Trezeguet’nin fiyatını soran sarı lacivertli yönetim, yüksek bonservis bedeli talebi karşılığında transferi rafa kaldırdı.

Fenerbahçe’nin kanat oyuncusu aradığından haberdar olan eski Galatasaraylı Garry Rodrigues’in menajeri de sarı lacivertlilere 24 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu önerdi.

Ocak 2017 ve Ocak 2019 tarihleri arasında Galatasaray forması giyen ve 2 Lig şampiyonluğu yaşayan Rodrigues, 9 milyon Euro’ya Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad’a transfer olmuştu.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ise, Fenerbahçe’ye kiralık olarak önerilen Rodrigues için “şartlar uyarsa olur” dediği öğrenildi.

Galatasaray’daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Rodrigues’e verilecek yıllık ücret konusunda anlaşılması halinde transferin sonlanması bekleniyor.

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