Ersun Yanal, Berke’nin oynayacağı bir takıma kiralanmasını istedi

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon Altınordu’dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen genç kaleci Berke Özer’in bu sezon kiralanması gündeme geldi…

Sarı lacivertlilerde Berke Özer’i kazanmak isteyen teknik direktör Ersun Yanal, başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ile yaptığı özel toplantıda Berke Özer ile ilgili bir rapor sundu. Berke’nin çok yetenekli ve gelecek vadeden bir isim olduğunu vurgulayan Yanal, başarısızlığa tahammülün olmadığı yeni sezonda Berke’ye büyük bir sorumluluk yüklemenin yanlış olacağını savundu.

Berke Özer’in sürekli oynayacağı bir takımda tecrübe kazanması gerektiğine vurgu yapan Yanal’ın “Rüştü, Engin’den, Volkan da Rüştü’den kaleyi devraldı. Ama bu oyuncuların yaş ortalaması neredeyse 25’ti. Bu yüzden 19 yaşındaki bir oyuncuya böyle kritik bir sezonda kaleyi teslim etmek ona en büyük kötülük olur. 1 değil en az 2 yıl kiralanması lazım” dediği öğrenildi.

EN AZ 30 MAÇ ŞARTI

Ersun yanal, Berke’nin kiralanacağı takımla bir sezonda en az 30 maça çıkması gerektiğini de yönetime bildirdi. Berke’yi kaybetmek değil kazanmak için bu formüle gidileceğini vurgulayan başarılı teknik adamın, “Berke henüz 19 yaşında ve Süper Lig’de hiç deneyimi yok. Gelecek yıl şampiyonluk dışında başka bir şansımız yok. Böyle bir risk alamayız. Kalsa dahi şans bulması neredeyse imkansız. Kupa maçlarında oynatmaya çalışırım ama yetmez. Yılda en az 30 maç oynayacağı bir takıma kiralık vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandığı belirtildi.