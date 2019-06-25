SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu, Yıldırım’ın tebrik açıklamasını böyle izlemiş
Transfer Haberleri

Ersun Yanal, Berke’nin oynayacağı bir takıma kiralanmasını istedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 18 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'in tecrübe kazanması için sürekli forma giyebileceği bir takıma en az 2 yıl kiralanması gerektiğini yönetime rapor sundu.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 25 Haziran 2019 18:56

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon Altınordu’dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen genç kaleci Berke Özer’in bu sezon kiralanması gündeme geldi…

Sarı lacivertlilerde Berke Özer’i kazanmak isteyen teknik direktör Ersun Yanal, başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ile yaptığı özel toplantıda Berke Özer ile ilgili bir rapor sundu. Berke’nin çok yetenekli ve gelecek vadeden bir isim olduğunu vurgulayan Yanal, başarısızlığa tahammülün olmadığı yeni sezonda Berke’ye büyük bir sorumluluk yüklemenin yanlış olacağını savundu.

Berke Özer’in sürekli oynayacağı bir takımda tecrübe kazanması gerektiğine vurgu yapan Yanal’ın “Rüştü, Engin’den, Volkan da Rüştü’den kaleyi devraldı. Ama bu oyuncuların yaş ortalaması neredeyse 25’ti. Bu yüzden 19 yaşındaki bir oyuncuya böyle kritik bir sezonda kaleyi teslim etmek ona en büyük kötülük olur. 1 değil en az 2 yıl kiralanması lazım” dediği öğrenildi.

EN AZ 30 MAÇ ŞARTI

Ersun yanal, Berke’nin kiralanacağı takımla bir sezonda en az 30 maça çıkması gerektiğini de yönetime bildirdi. Berke’yi kaybetmek değil kazanmak için bu formüle gidileceğini vurgulayan başarılı teknik adamın, “Berke henüz 19 yaşında ve Süper Lig’de hiç deneyimi yok. Gelecek yıl şampiyonluk dışında başka bir şansımız yok. Böyle bir risk alamayız. Kalsa dahi şans bulması neredeyse imkansız. Kupa maçlarında oynatmaya çalışırım ama yetmez. Yılda en az 30 maç oynayacağı bir takıma kiralık vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Son güncelleme 20:17 | 25 Haziran 2019
berke özer ersun yanal transfer yönetim rapor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR