Beşiktaş’ta Sead Halilagic ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş’ta futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic ile yollar ayrıldı.

Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nden yapılan bir diğer açıklamada ise, “Futbol takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe`de David Badia Cequier görevinden ayrıldı! Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe`nin Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia Cequier, geçen sene getirildiği görevinden ayrıldığını duyurdu. İlgili Haberi Oku