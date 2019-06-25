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Beşiktaş’ta Sead Halilagic ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Sead Halilagic ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ın futbol akademisi koordinatörü olarak geçen sene göreve getirilen Seadl Halilagic ile yola devam etmeme kararı alındı. Siyah beyazlılar sabah saatlerinde de Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya'nın görevine son verildiğini duyurmuştu.

25 Haziran 2019 21:20

Beşiktaş’ta futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic ile yollar ayrıldı.

Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nden yapılan bir diğer açıklamada ise, “Futbol takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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Son güncelleme 21:24 | 25 Haziran 2019
beşiktaş Sead Halilagic
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