Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı’nın maaşını açıkladı! ‘Bildiğim kadarıyla…’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bein Sports’a verdiği özel röportajda çarpıcı konulara değinirken siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın kazanacağı garanti ücreti de açıkladı. Orman, Abdullah Avcı ile görüşmelerinin çok kısa sürede noktalandığını ve imzaların atıldığını da ifade etti.

‘Galiba 12 milyon TL’

Orman, “Abdullah Hoca bizden bir şey talep etmedi. Ben ne futbolcularla, ne teknik direktörlerle parasal konuları konuşurum. Bizim önümüze bir menajer de koymadı. Gayet samimi, 10-15 dakikada biten bir şeydi. 3 senelik bir anlaşma oldu, bizim görevimiz de 3 sene. Tazminat maddesi yok bildiğim kadarıyla. Galiba yıllık 12 milyon TL alacak” dedi.

Fikret Orman, Abdullah Avcı ile çok kısa bir sürede anlaştıklarını belirtirken “Abdullah Hoca ile bu işler 10 dakika içinde bitti. Abdullah Hoca’nın manevi olarak çok yakın olduğu Ahmet Ürkmezgil abimiz var bizde. O götürdü görüşmeleri ve çok da çabuk oldu” diye konuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Koç`u tebrik etti! Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bein Sports`a verdiği röportajda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`u ve Fenerbahçe camiasını, Fener ol kampanyası cesaret gerektiren bir kampanyaydı, ben bu kadar başarılı olmalarını beklemiyordum. Dost camiamızı tebrik ediyorum sözleriyle kutladı. İlgili Haberi Oku