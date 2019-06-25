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Trabzonspor

Barcelona’nın yeni transferi Frenkie de Jong Trabzonspor’u unutmadı

Barcelona'nın yeni transferi Frenkie de Jong kulüp kanalına verdiği röportajda, bordo mavili renkleri taşıyan 3 kulüp saymasını istendiğinde Trabzonspor'u da unutmadı

25 Haziran 2019 18:06

İspanya La Liga devi Barcelona’nın yeni transferi Frenkie de Jong, kulübün YouTube kanalına verdiği röportajda kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Geçen sezon devre arasında Katalan ekibi ile anlaşan ancak sezonu Ajax formasıyla tamamlayan 22 yaşındaki orta saha için 75 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Yeni sezon öncesi takıma katılan De Jong verdiği bir röportajda “Bordo mavili renkleri taşıyan 3 kulüp sayar mısın?” sorusuna verdiği yanıtta Trabzonspor’u unutmadı.

Sorulara 7 saniyede cevap vermek zorunda olan De Jong, “Barcelona, Levante ve Trabzonspor” yanıtını verdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür de Barcelona efsanesi Lionel Messi’nin doğum gününü kutlayan bir paylaşım yaptı.

İşte Barcelona Kulübü’nün resmi Türkçe hesabından yapılan o paylaşım;

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Son güncelleme 18:07 | 25 Haziran 2019
barcelona Frenkie De Jong trabzonspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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