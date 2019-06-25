Barcelona’nın yeni transferi Frenkie de Jong Trabzonspor’u unutmadı

İspanya La Liga devi Barcelona’nın yeni transferi Frenkie de Jong, kulübün YouTube kanalına verdiği röportajda kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Geçen sezon devre arasında Katalan ekibi ile anlaşan ancak sezonu Ajax formasıyla tamamlayan 22 yaşındaki orta saha için 75 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Yeni sezon öncesi takıma katılan De Jong verdiği bir röportajda “Bordo mavili renkleri taşıyan 3 kulüp sayar mısın?” sorusuna verdiği yanıtta Trabzonspor’u unutmadı.

Sorulara 7 saniyede cevap vermek zorunda olan De Jong, “Barcelona, Levante ve Trabzonspor” yanıtını verdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür de Barcelona efsanesi Lionel Messi’nin doğum gününü kutlayan bir paylaşım yaptı.

İşte Barcelona Kulübü’nün resmi Türkçe hesabından yapılan o paylaşım;

Barcelona’nın yeni transferi Frenkie de Jong sorulara yanıt verdi. Bordo mavi renkleri taşıyan üç takım söyle. @DeJongFrenkie21: “FC Barcelona, Levante ve @Trabzonspor” pic.twitter.com/336oFyyM1z — SKOR (@SozcuSkor) 25 Haziran 2019

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