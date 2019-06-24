Transfer haberleri: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe son dakika transfer gündemi…

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe Mitrovic’i gündemine aldı. Galatasaray'ın Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile imzalaması bekleniyor. Beşiktaş gözünü Hollandalı sol bekJairo Riedewald’e çevirdi. İşte, Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş transfer haberleri ve son dakika transfer dedikodular…

FENERBAHÇE’NİN GOLCÜ ARAYIŞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe tranfer gündemine Fulham’da forma giyen golcü isim Mitrovic’i aldı. Mitrovic’i küme düşen Fulham’dan 1 yıllığına kiralamak isteyen Fenerbahçe bonuslarla birlikte toplam 7 milyon Euro’luk bir paket sunmuş ve haber beklemeye başlamıştı.

İngiliz basını da Mitrovic için en cazip teklifin F.Bahçe’den geldiği ve Sırp golcünün İstanbul kulübüne yakın olduğunu iddia etti. Mitrovic için önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

GALATASARAY İMZA ŞOVA HAZIRLANIYOR

Yeni sezonla birlikte şampiyonluğu, Avrupa ile taçlandırmak isteyen Galatasaray, kaliteli bir kadro kurmayı planlarken, sözleşme aşamasına geldiği transferlere resmiyet kazandıracak. Sarı-kırmızılılarda, 26 Haziran Çarşamba gününden itibaren büyük bir hareketlilik olacağı öğrenildi. KAP bildirimlerinin de bu hafta sonuna doğru yapılacağı belirtildi. Cim-Bom, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz gibi isimlerle anlaşma sağlarken, asker olan Şener'in durumu terhis tarihinin ardından netleşecek. Bu isimlerin hafta sonuna kadar kesinleştirileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ SOL BEK ADAYINI BULDU

Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Jairo Riedewald'ı gündemine aldığı bildirildi.

İngiliz ekibinin 2 sezon önce Ajax'tan 9 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Riedewald'ın geçen sezon az oynadığı için fiyatının 5 milyon euroya kadar düştüğü kaydedildi. Kartal, Hollandalı'nın işini 3 milyon euroya bitirmeyi hedefliyor.

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