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Trabzonspor efsanesi Sadi Tekelioğlu’nun oğlundan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı!
Trabzonspor

Trabzonspor efsanesi Sadi Tekelioğlu’nun oğlundan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı!

Trabzonspor efsanesi Sadi Tekelioğlu'nun oğlu Arif Tekelioğlu, Ekrem İmamoğlu'nun seçim galibiyeti hakkında geceye damga vuran bir espri yaptı. Tekelioğlu, "Bir teşekkür de yıllar önce kaleci olarak altyapı seçmelerine gelip kendisini seçmeyen babama" dedi.

24 Haziran 2019 08:04

Yenilenen İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazanırken, geceye damga vuran yorumlardan birine Trabzonspor efsanesi Sadi Tekelioğlu’nun oğlu Arif Tekelioğlu imza attı.

Güldüren bir tespite imza atan Tekelioğlu, İmamoğlu’nun gençliğinde kalecilik yapmış olmasına vurgu yaparak “Bir teşekkür de yıllar önce kaleci olarak altyapı seçmelerine gelip kendisini seçmeyen babama” ifadelerini kullandı.

23 Haziran 2019 Spor dünyasından Ekrem İmamoğlu paylaşımları! `Hakem golünü vermedi mi, bir daha atacaksın!` Yenilenen İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu kazanırken İmamoğlu`nun seçim galibiyeti hakkında spor dünyası da paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımların bazıları! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:08 | 24 Haziran 2019
ekrem imamoğlu sadi tekelioğlu trabzonspor
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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