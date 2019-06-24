SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika haberleri... 23 Haziran'ın şifreleri... CHP'liler sandığa koştu...
Toprak Razgatlıoğlu İtalya’da ikinci oldu
Diğer Sporlar

Toprak Razgatlıoğlu İtalya’da ikinci oldu

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası’nın yedinci durak noktası olan İtalya’da ikinci oldu. İlk kez Türk adını kullanan bir takımla yarışan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, “Imola’da yeni bir başlangıç yapacağımızı söylemiştim. Öyle de oldu. Türk adını taşıyan bir takımla yarışıyorum. Ve bayrağımızı gönderin en üstüne çekeceğim” ifadelerini kullandı.

24 Haziran 2019 13:59

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) yedinci durak noktası olan İtalya'da zorlu ikinci yarışta bu sezonki en iyi derecesine ulaşıp ikinciliği elde etti. Misano Pisti'nde koşulan ikinci yarışa 4. cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, büyük çekişmeye sahne olan yarışta damalı bayrağın altından ikinci sırada geçmeyi başardı. World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, Jonathan Rea'nın ardından podyuma çıkarken Leon Haslam ise üçüncü oldu. Bu sonucun ardından Toprak Razgatlıoğlu 121 puanla pilotlar sıralamasında 6. Basamağa yükseldi.

‘Bu sonuç yeni bir sayfanın başlangıcı'

Üst üste üç durak noktasında üç podyum elde etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu “Bu yarış, Superbike'teki en iyi yarışımdı. Çok iyi başladım, son dört turda da liderliği elde ettim. Birinci de olabilirdim, Ama artık yolumuz açık. İmola'da yeni bir başlangıç yapacağımızı söylemiştim. Öyle de oldu. Türk adını taşıyan bir takımla yarışıyorum. Bunun sorumluluğunu biliyorum. Ve bayrağımızı gönderin en üstüne çekeceğim” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 13:59 | 24 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR