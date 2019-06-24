Tolga Geçim, Anadolu Efes ile sözleşme imzaladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, Banvit’in milli oyuncusu Tolga Geçim’le 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada Tolge Geçim ile ilgili bilgiler verdildi:

1996 doğumlu oyuncu 2.05 metre boyunda ve kısa forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Basketbola Adana Çınarspor'da başlayan Tolga Geçim, 2008 yılında Banvit altyapısına katıldı. 2014 yazında Banvit A Takımı'na yükselen Geçim, 2018-19 sezonu sonuna kadar burada forma giydi.

2014 yılında Konya’da düzenlenen U18 Avrupa Gençler Basketbol Şampiyonası’nda, millî takımımız ile altın madalya sevinci yaşayan Tolga Geçim, turnuvada maç başına 7,9 sayı, 3,4 ribaunt ve 3,6 asist ortalamaları ile mücadele etti. Final maçında genç millilerimizin Sırbistan'ı 85-68 yenerek altın madalyaya uzandığı karşılaşmada Geçim, 18 sayı kaydederek sahanın en skorer oyuncusu oldu. Başarılı oyuncu, İtalya’da 2015 yılında düzenlenen U20 Avrupa Ümitler Basketbol Şampiyonası’nda ise milli takımımız ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. Geçim, 2016 yılında Finlandiya'da düzenlenen U20 Avrupa Ümitler Basketbol Şampiyonası’nda ise Ümit Milli Takım ile bronz madalya kazandı.

Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25 maçta forma giyen başarılı oyuncu, 23:49 dakika ortalama süre alarak maç başına 8,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Banvit forması ile geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dokuz maçta 24,1 dakika ortalama süre alan Tolga Geçim, maç başına 6,3 sayı, 2,2 ribaunt ve 5,1 asist ortalamaları yakaladı.

Anadolu EFes resmi Twitter hesabından Tolga Geçim ile anlaştığını böyle duyurdu: