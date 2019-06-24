Son dakika! Demir Grup Sivasspor’a deneyimli sağ bek Marcelo Goiano!

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezona Rıza Çalımbay yönetiminde başlamaya hazırlanan Demir Grup Sivasspor, Portekiz ekibi Braga’nın 31 yaşındaki kaptanı Marcelo Goiano’yu renklerine bağladığını açıkladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından bir video yayınlayarak önce Brezilyalı deneyimli oyuncunun forma numarasını 87 olarak açıklayan kırmızı-beyazlılar bir süre sonra transferi de duyurdu.

Brezilyalı futbolcu savunmanın her bölgesinde zaman zaman görev yapmış olsa da ağırlıklı olarak sağ bek mevkiinde görev yapıyor. Geçen sezon 38 resmi maçta görev yapan 1.76 metre boyundaki Goiano 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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