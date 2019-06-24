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Son dakika! Demir Grup Sivasspor’a deneyimli sağ bek Marcelo Goiano!
Transfer Haberleri

Son dakika! Demir Grup Sivasspor’a deneyimli sağ bek Marcelo Goiano!

Demir Grup Sivasspor, savunmasına takviye yaptı. Yiğidolar, Braga'nın 31 yaşındaki Brezilyalı kaptanı, sağ bek Marcelo Goiano'yu renklerine bağladığını açıkladı.

24 Haziran 2019 19:15

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezona Rıza Çalımbay yönetiminde başlamaya hazırlanan Demir Grup Sivasspor, Portekiz ekibi Braga’nın 31 yaşındaki kaptanı Marcelo Goiano’yu renklerine bağladığını açıkladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından bir video yayınlayarak önce Brezilyalı deneyimli oyuncunun forma numarasını 87 olarak açıklayan kırmızı-beyazlılar bir süre sonra transferi de duyurdu.

Brezilyalı futbolcu savunmanın her bölgesinde zaman zaman görev yapmış olsa da ağırlıklı olarak sağ bek mevkiinde görev yapıyor. Geçen sezon 38 resmi maçta görev yapan 1.76 metre boyundaki Goiano 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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Son güncelleme 19:46 | 24 Haziran 2019
braga Demir Grup Sivasspor Marcelo Goiano spor toto süper lig
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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