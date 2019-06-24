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Sissoko Gaziantep yolunda
Gazişehir Gaziantep

Sissoko Gaziantep yolunda

Gaziantep ekibi Gazişehir Gaziantep, son olarak Akhisarspor'da forma giyen Abdoulwahid Sissoko ile prensipte anlaştı.

24 Haziran 2019 15:29

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Malili ön libero Abdoulwahid Sissoko ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Gaziantep ekibi, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temasa geçti. Son olarak Süper Lig’e veda eden Akhisarspor’da görev yapan 29 yaşındaki Malili ön libero Sissoko ile görüşen kulüp yöneticileri, bu futbolcuyla prensipte anlaştı.

Gazişehir Gaziantep, kısa süre içerisinde Sissoko ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Sissoko, Akhisarspor’da geçen sezon 32 maçta 2 bin 759 dakika süre alarak, takımda en fazla sahada kalan futbolcu olmuştu.

Son güncelleme 15:29 | 24 Haziran 2019
Abdoulwahid Sissoko Akhisarspor Gazişehir Gaziantep
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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