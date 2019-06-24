Ozan Kabak’ın menajerinden Milan ile transfer görüşmesi!

İtalya Serie A devi Milan, Stuttgart’ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak transferini bitirmek için son görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Bundesliga’dan küme düşen Stuttgart’tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 19 yaşındaki stoper için birçok Avrupa devi transfer kuyruğuna girmişti.

Ozan Kabak’ın menajeri Fazıl Özdemir, Milan ile görüşmek için kulüp binasına giderken ünlü İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio görüşmenin fotoğrafını paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Di Marzio, “Özdemir kardeşler, Milan ile görüşmek için kulüp binasına geldi” ifadelerini kullandı.

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, Ozan Kabak’ın geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Gerçekçi olmalıyız. Ozan’ın bizimle kalmasını beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milan’ın 15 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu öğrenilirken transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray da yetiştirme bedeli olarak 750 bin Euro’yu kasasına koyacak.

Milan`dan Ozan Kabak`a yeni teklif! İtalya Serie A takımlarından Milan`ın, Stuttgart`ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak için yaptığı teklifi yükselttiği ve genç futbolcudan gelecek yanıtı beklemeye geçtiği öğrenildi. Milan`da yeni göreve getirilen kulübün efsanesi Paolo Maldini`nin gelecek hafta transferi sonuçlandırması bekleniyor İlgili Haberi Oku