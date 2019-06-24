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Kasımpaşa Thiam Mame Baba’yı renklerine bağladı
Transfer Haberleri

Kasımpaşa Thiam Mame Baba’yı renklerine bağladı

Kasımpaşa, 26 yaşındaki Senegalli golcü Thiam Mame Baba'nın 2+1 yıllığına kadroya katıldığını açıkladı.

24 Haziran 2019 17:31

Kasımpaşa, Birleşik Arap Emirlikleri ekipleri ekibi Ajman Club’da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet Thiam Mame Baba’yı renklerine bağladı. Kasımpaşa Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kulllanıldı:

“Geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Ajman Club’ın formasını giyen 26 Yaşındaki Senegalli forvet Thiam Mame Baba, Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.” 24 Haziran 2019 Kasımpaşa Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Kasımpaşa, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya kattığı Mısırlı futbolcu Karim Hafez`i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl daha kiraladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:31 | 24 Haziran 2019
Kasımpaşa spor toto süper lig Thiam Mame Baba
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2 Istanbul Basaksehir
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5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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