Gençlerbirliği, Sadio Diallo transferini açıkladı!

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-siyahlılar, bu doğrultuda geçtiğimiz sezonu Hatayspor’da tamamlayan Gineli Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

Orta sahada oynayan Gineli futbolcu geçen sezon 1. Lig’de oynadığı 19 maçta 2 gol atı 1 asist yaptı.

Konuya ilişkin Başkent ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Takımız geçen sezonu Hatayspor'da tamamlayan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Hoş geldin Sadio Diallo!”

Gençlerbirliği 4 oyuncuyla vedalaştı Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz ile yollarını ayırma kararı aldı. İlgili Haberi Oku