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Gençlerbirliği, Sadio Diallo transferini açıkladı!
Transfer Haberleri

Gençlerbirliği, Sadio Diallo transferini açıkladı!

Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncusu geçen sezon Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig'de forma giydi

24 Haziran 2019 20:18

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-siyahlılar, bu doğrultuda geçtiğimiz sezonu Hatayspor’da tamamlayan Gineli Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

Orta sahada oynayan Gineli futbolcu geçen sezon 1. Lig’de oynadığı 19 maçta 2 gol atı 1 asist yaptı.

Konuya ilişkin Başkent ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Takımız geçen sezonu Hatayspor'da tamamlayan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Hoş geldin Sadio Diallo!”

24 Haziran 2019 Gençlerbirliği 4 oyuncuyla vedalaştı Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz ile yollarını ayırma kararı aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:18 | 24 Haziran 2019
Gençlerbirliği Sadio Diallo
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