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Fikret Orman’dan Burak Yılmaz, Kagawa ve Karius açıklaması!
Beşiktaş

Fikret Orman’dan Burak Yılmaz, Kagawa ve Karius açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman katıldığı televizyon programında siyah beyazlıların transfer gündemiyle ilgili konuştu. Burak Yılmaz'ın takımda kalacağını söyleyen Orman, Kagawa, Karius ve diğer iddialarla ilgili net ifadeler kullandı.

24 Haziran 2019 21:42

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports’a verdiği röportajda transfer gündemiyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Burak Yılmaz hakkında net konuşan Orman, kadrodaki diğer futbolcuların geleceğine ilişkin de konuştu.

Burak Yılmaz’ın kariyerini Beşiktaş’ta sonlandıracağını söyleyen Orman “Burak Yılmaz kariyerini burada bitirmek için Beşiktaş’a geldi. Müthiş bir Beşiktaşlı. Futbol kariyerini Beşiktaş’ta bitirecek, anlaşmamız böyle. Teklfi gelmesi hoş ama bizim açımızdan tatmin edici değil. Bizim için görüşülebilir bir şey değil” dedi.

Öte yandan diğer transfer iddialarına da değinen Orman, Kagawa, Fabri, Quaresma ve Karius’un geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı;

“Ricardo Quaresma duygusal bir arkadaşımız. Gelir konuşuruz. Ayrılmak istiyorsa ayrılır. Cenk Tosun bizim evladımız dönmek istediği zaman döner. Gelecek sezon Beşiktaş’ın kalesinde Karius olacak. Fabri’yi düşünmüyoruz. Kagawa’yı kadromuzda düşünüyoruz ama onun İspanya hayali var. Temmuz’da bir daha görüşeceğiz”

24 Haziran 2019 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Koç`u tebrik etti! Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bein Sports`a verdiği röportajda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`u ve Fenerbahçe camiasını, Fener ol kampanyası cesaret gerektiren bir kampanyaydı, ben bu kadar başarılı olmalarını beklemiyordum. Dost camiamızı tebrik ediyorum sözleriyle kutladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:42 | 24 Haziran 2019
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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