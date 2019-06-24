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Evkur Yeni Malatyaspor Adis Jahovic transferini resmen açıkladı
Transfer Haberleri

Evkur Yeni Malatyaspor Adis Jahovic transferini resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Makedonyalı futbolcu Adis Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Haziran 2019 16:35

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Atiker Konyaspor forması giyen ve oynadığı 28 maçta 6 gol kaydeden 32 yaşındaki Adis Jahovic’in transfer edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, “Evkur Yeni Malatyaspor’umuza hoş geldin Adis Jahovic” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 16:43 | 24 Haziran 2019
Adis Jahovic Alima Yeni Malatyaspor transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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