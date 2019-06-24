Evkur Yeni Malatyaspor Adis Jahovic transferini resmen açıkladı

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Atiker Konyaspor forması giyen ve oynadığı 28 maçta 6 gol kaydeden 32 yaşındaki Adis Jahovic’in transfer edildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, “Evkur Yeni Malatyaspor’umuza hoş geldin Adis Jahovic” ifadeleri kullanıldı.
Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Evkur Yeni Malatyaspor'umuz, Adis Jahović ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.#YenidenBirEfsane pic.twitter.com/56qftXUIct
— Evkur Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 24 Haziran 2019