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Emre Mor’a Fransa’dan talip çıktı!
Transfer Haberleri

Emre Mor’a Fransa’dan talip çıktı!

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in, Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.

24 Haziran 2019 08:18

Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’in transfer listesine girdi.

Bu sezon La Liga ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor için Rennes’in devreye girdiği belirtildi.

France Football’da yer alan habere göre; Rennes, EURO2016’da gösterdiği performansla tüm Avrupa’nın dikkatini çeken Emre Mor’u kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Emre Mor’un La Liga’dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ve Rennes’in 21 yaşındaki oyuncuyu kiralayabileceği belirtildi.

Celta Vigo ile 2022’ye dek sözleşmesi bulunan Emre Mor, bu sezon 12 maçta oynadı ve 468 dakika sahada kalabildi.

Son güncelleme 08:19 | 24 Haziran 2019
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