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Bursaspor’da yeni yönetim mazbatasını aldı
TFF 1.Lig

Bursaspor’da yeni yönetim mazbatasını aldı

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da dün yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

24 Haziran 2019 14:46

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mestan başkanlığındaki yönetim kurulu ve bağımsız denetleme kurulu başkanlığına seçilen Tayfur Serdar Güllülü için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde mazbata töreni gerçekleştirildi.

Devir teslim törenine önceki başkan Ali Ay’ın yönetimi adına ikinci başkan Cem Öztürk, genel kurul divan başkanı Emre Akçil ve üyeler ile Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç katıldı. Mazbatasını Akçil’den alan Mestan, kendisi ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına bu görevin olağanüstü kongrede verildiğini hatırlattı.

Bu saatten sonra herkesin Bursaspor için çalışmasını arzu ettiklerini belirten Mestan, “Hesapları kitapları bir kenara bıraktık, var gücümüzle nasıl Süper Lig’e çıkarız, onun çalışmasını yapmayı arzu ediyoruz. Tüm enerjimizi buna harcayacağız. Bursaspor hepimizden önemli. Bursaspor’umuzu layık olduğu Süper Lig’e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Divan başkanlık kurulu başkanı Sevinç ise Bursaspor’u zor bir sürecin beklediğini vurguladı. Sevinç, şunları kaydetti: “Bu zor dönemde bu göreve talip olan, hakikaten başlarını değil gövdelerini taşın altına koyan arkadaşları tebrik ediyorum. Bizlere düşen, tüm Bursa camiası olarak arkalarında durup hep birlikte destek olmak. Bunun bilincinde olunmasını diliyorum. Başarılar dilerim.

Ayrıca her şeye rağmen çok spekülasyonlar yapıldı. Geçmiş yönetime de (Hatasız kul olmaz) harcadıkları mesai için teşekkür ediyorum.”

Son güncelleme 15:17 | 24 Haziran 2019
bursaspor Mesut Mestan
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