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Beşiktaş’ın kamp programı belli oldu
Beşiktaş

Beşiktaş’ın kamp programı belli oldu

Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.

24 Haziran 2019 15:23

Beşiktaş Futbol Takımı’nın yeni sezon kamp programı belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının 8 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde süren yenileme çalışması nedeniyle 8-11 Temmuz tarihlerindeki antrenmanların ve 13-22 Temmuz’daki ilk etap kamp çalışmasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacağı ifade edildi.

Beşiktaş’ın ikinci etap kamp çalışmasını ise 25 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Avusturya’nın Saalfelden kentindeki Gut Brandlhof Hotel’de gerçekleştireceği kaydedildi.

Son güncelleme 15:23 | 24 Haziran 2019
beşiktaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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