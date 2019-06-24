SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Gölcük Tabiat Parkı’na yapılan 7 milyonluk bungalov evler yıkılıyor!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Koç’u tebrik etti!
Beşiktaş

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Koç’u tebrik etti!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bein Sports'a verdiği röportajda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ve Fenerbahçe camiasını, "Fener ol kampanyası cesaret gerektiren bir kampanyaydı, ben bu kadar başarılı olmalarını beklemiyordum. Dost camiamızı tebrik ediyorum" sözleriyle kutladı.

24 Haziran 2019 21:11

Beşiktaş Başkanı Firekt Orman, Bein Sports’a özel bir röportaj verdi merak edilen konular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, son dönemde Fenerbahçe camiasının gerçekleştirdiği ve oldukça ses getiren Fener Ol kampanyası ve Win Win programları hakkında da görüş bildirdi.

Fikret Orman, “Fener ol kampanyası cesaret gerektiren bir kampanyaydı, ben bu kadar başarılı olmalarını beklemiyordum. Dost camiamızı tebrik ediyorum” dedi. Orman, Beşiktaş’ın böyle bir düşüncesi olmadığını da “Biz böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz” sözleriyle ifade etti. 24 Haziran 2019 Beşiktaş`ın kamp programı belli oldu Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri`nde başlayacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:11 | 24 Haziran 2019
ali koç beşiktaş Fener Ol fikret orman spor toto süper lig WinWin
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR