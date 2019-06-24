Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Koç’u tebrik etti!

Beşiktaş Başkanı Firekt Orman, Bein Sports’a özel bir röportaj verdi merak edilen konular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, son dönemde Fenerbahçe camiasının gerçekleştirdiği ve oldukça ses getiren Fener Ol kampanyası ve Win Win programları hakkında da görüş bildirdi.

Fikret Orman, “Fener ol kampanyası cesaret gerektiren bir kampanyaydı, ben bu kadar başarılı olmalarını beklemiyordum. Dost camiamızı tebrik ediyorum” dedi. Orman, Beşiktaş’ın böyle bir düşüncesi olmadığını da “Biz böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz” sözleriyle ifade etti. Beşiktaş`ın kamp programı belli oldu Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri`nde başlayacak. İlgili Haberi Oku