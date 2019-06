Ajax altyapısında yetişen Quincy Promes yuvasına döndü!

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselerek büyük başarıya imza atan Ajax, transferde de boş durmuyor.

Ajax altyapısında yetişen ve geçen sezon başında Spartak Moskova’dan Sevilla’ya 20 milyon Euro’ya transfer edilen Promes, Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 15,7 milyon Euro bonservis ödendiği ancak bonuslarla bu rakamın 17,2 milyon Euro’ya yükselebileceği belirtildi.

Surinam asıllı futbolcu geçen sezon La Liga’da oynadığ 33 maçta 2 gol atıp 4 asist yaptı.

