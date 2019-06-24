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Ajax altyapısında yetişen Quincy Promes yuvasına döndü!
Transfer Haberleri

Ajax altyapısında yetişen Quincy Promes yuvasına döndü!

Hollanda Ligi takımlarından Ajax, eski futbolcusu Quincy Promes'ı yeniden kadrosuna kattı. Geçen sezon La Liga'da Sevilla forması giyen 27 yaşındaki Promes 5 yıllık sözleşme imzaladı

SKOR DIŞ HABER 24 Haziran 2019 21:15

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselerek büyük başarıya imza atan Ajax, transferde de boş durmuyor.

Ajax altyapısında yetişen ve geçen sezon başında Spartak Moskova’dan Sevilla’ya 20 milyon Euro’ya transfer edilen Promes, Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 15,7 milyon Euro bonservis ödendiği ancak bonuslarla bu rakamın 17,2 milyon Euro’ya yükselebileceği belirtildi.

Surinam asıllı futbolcu geçen sezon La Liga’da oynadığ 33 maçta 2 gol atıp 4 asist yaptı.

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Son güncelleme 21:20 | 24 Haziran 2019
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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