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ABD iki penaltı golüyle İspanya’yı devirdi! | FIFA Kadınlar Dünya Kupası
Milli Takımlar

ABD iki penaltı golüyle İspanya’yı devirdi! | FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Fransa'nın ev sahipliğinde devam eden FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın kritik son 16 karşılaşmasında ABD, İspanya'yı 7 ve 75'te kaydettiği penaltı golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde ev sahibi Fransa'nın rakibi oldu.

24 Haziran 2019 21:25

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda İspanya’yı 2-1 yenen ABD, çeyrek finale yükseldi. Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen organizasyondaki nefes kesen son 16 turu maçında, İspanya ile ABD karşılaştı. ABD iki penaltı golüyle sahadan tur atlayarak ayrıldı.

ABD, Reims kentindeki Auguste Delaune Stadı’nda oynanan müsabakayı, Megan Rapinoe’nun 7. ve 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazandı. İspanya’nın golü ise 9. dakikada Jennifer Hermoso’dan geldi. Böylece ev sahibi Fransa’nın çeyrek finaldeki rakibi ABD oldu. 24 Haziran 2019 Kasapoğlu ve Özdemir`den UEFA Başkanı Caferin`e ziyaret Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyet ile birlikte UEFA Başkanı Aleksander Ceferin`i ziyaret etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:25 | 24 Haziran 2019
2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ABD FIFA Kadınlar Dünya Kupası ispanya Megan Rapinoe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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