ABD iki penaltı golüyle İspanya’yı devirdi! | FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda İspanya’yı 2-1 yenen ABD, çeyrek finale yükseldi. Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen organizasyondaki nefes kesen son 16 turu maçında, İspanya ile ABD karşılaştı. ABD iki penaltı golüyle sahadan tur atlayarak ayrıldı.

ABD, Reims kentindeki Auguste Delaune Stadı’nda oynanan müsabakayı, Megan Rapinoe’nun 7. ve 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazandı. İspanya’nın golü ise 9. dakikada Jennifer Hermoso’dan geldi. Böylece ev sahibi Fransa’nın çeyrek finaldeki rakibi ABD oldu. Kasapoğlu ve Özdemir`den UEFA Başkanı Caferin`e ziyaret Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyet ile birlikte UEFA Başkanı Aleksander Ceferin`i ziyaret etti. İlgili Haberi Oku